搶好康職訓木工家具5折開賣

2019年01月22日 22:04 中時 劉秀芬

農曆新年即將到來，許多民眾開始除舊布新，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署於年前首度出售市面上買不到的職訓木工家具，最大特色是每件作品都是全榫卯工法不用任何一根釘子，價格也比市價便宜逾5成，28日上午10時將於分署公開販售。

雲嘉南分署代理分署長劉邦棟表示，分署開設全國唯一「創意家具設計及製作班」，每年5期約有500件作品，除了展示、重複利用及捐贈弱勢等用途，今年首度公開販售，並成立鑑價小組，不計工資僅以材料基本價販售，包括利用桃木、山毛櫸與橡木等材質製作的電視櫃、書架、桌椅、茶几等約356件，盼認識職訓回饋民眾，也肯定學員努力的成果。

職訓師林彥甫說，這批家具製作方式都是全榫卯，作工繁複，工法及技術水準相當高，製作時間要比一般用釘子做的家具多上10倍，耐用性及強度高，使用年限久。分署科長曾秋瑾說，自己很喜愛木作的產品，但價格貴常常看很久下不了手，這批家具物美價廉，連她都很心動，最想買的是收納梯椅，外型好看可當椅子又能當梯子，只要500元相當超值。

雲嘉南分署說，購買身分沒有限制，消息一出民眾還敲碗加碼，反應熱烈詢問度相當高，本月28日至31日上午10時至下午4時，將於雲嘉南分署技能檢定館公開現場販售，詳情可上官網查詢https：／／goo.gl／XfEfj2。

(中時 )