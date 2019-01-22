陸2019年對台工作會議召開 汪洋：絕不為各式台獨留空間

2019年01月22日 22:36 旺報 陳君碩

2019年對台工作會議22日在北京舉行，大陸全國政協主席汪洋除重申「習五條」、堅持「和平統一、一國兩制」方針外，還強調，絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。對照去年，今年的會議在對反對台獨的提法、召開天數、及出席人員，都略有不同。

2019年對台工作會議與上年相較，主要差別有三。一是提法，汪洋今天重申中共總書記習近平2日在「告台灣同胞書」發表40週年紀念會的講法：「絕不為各種形式的『台獨』分裂活動留下任何空間」。

而2018年的提法是：「堅決反對和遏制任何形式的『台獨』分裂。」此外，去年汪洋有提「推動兩岸同胞共同弘揚中華文化，促進心靈契合」，今年的新聞通稿也未出現。

二是主席台人員不同。2018年因政協主席俞正聲已在中共19大卸任，改由時任國務院副總理汪洋出席講話、時任國務委員楊潔篪主持，成員還有時任國台辦主任張志軍與排名第一的副主任劉結一。

今年主席台同樣4位，成員是全國政協主席汪洋、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，國務委員王毅與國台辦主任劉結一。

三是天數，去年是在2月1日、2日召開，共召開兩天，今年則恢復召開一天就落幕。

對於未來的台海局勢判斷，新華社報導，汪洋指出，2019年台海形勢更加複雜嚴峻。要把思想認識統一到黨中央對形勢的科學判斷上來，把工作聚焦到黨中央對台工作大政方針和決策部署上來。

在兩岸關係上，汪洋除重申要堅持體現「一個中國」原則的「九二共識」，推動兩岸關係和平發展。他還強調，要堅決維護國家主權和領土完整，絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。

至於兩岸交流，汪洋說，「要深化兩岸融合發展，持續擴大兩岸交流合作，全面落實惠及台灣同胞的政策措施」。要繼續拓寬兩岸青年交流管道，為台灣青年來大陸學習、就業、創業、交流提供更多機會、創造更好條件。

王洋還表示，要切實加強對台工作系統政治建設、隊伍建設、作風建設、廉政建設，不斷提高對台工作能力和水準。楊潔篪主持會議。王毅出席會議。

(旺報 )