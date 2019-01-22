第91屆奧斯卡入圍完整名單《羅馬》、《真寵》並列10項大贏家

2019年01月22日 22:28 中時 潘鈺楨

《真寵》。（資料照片）

第91屆奧斯卡入圍名單於台灣時間22日晚間公布，《羅馬》與《真寵》各自入圍10獎並列大贏家，將在最佳影片、導演、女主角、女配角（《真寵》入圍兩位）、原創劇本、美術設計、攝影等獎項，上演社會寫實片與古典劇情片之爭。緊追在後的是入圍8項的《一個巨星的誕生》與《為副不仁》，7項的《黑豹》、6項的《黑色黨徒》。

第91屆奧斯卡金像獎入圍名單如下：

最佳影片

《黑豹》（BlackPanther）

《黑色黨徒》（BlacKkKlansman）

《波希米亞狂想曲》（BohemianRhapsody）

《真寵》（TheFavourite）

《幸福綠皮書》（GreenBook）

《羅馬》（Roma）

《一個巨星的誕生》（AStarIsBorn）

《為副不仁》（Vice）

最佳導演

史派克李（SpikeLee）–《黑色黨徒》（BlacKkKlansman）

尤格藍西莫（YorgosLanthimos）–《真寵》（TheFavourite）

帕維烏帕夫利科夫斯基（PawelPawlikowski）–《沒有煙硝的愛情》

艾方索柯朗（AlfonsoCuarón）–《羅馬》（Roma）

亞當麥凱（AdamMcKay）–《為副不仁》（Vice）

最佳男主角

克里斯汀貝爾（ChristianBale）–《為副不仁》（Vice）

布萊德利庫柏（BradleyCooper）–《一個巨星的誕生》（AStarIsBorn）

威廉達佛（WillemDafoe）–《永恆之門》（AtEternitysGate）

雷米馬利克（RamiMalek）–《波希米亞狂想曲》（BohemianRhapsody）

維果莫天森（ViggoMortensen）–《幸福綠皮書》（GreenBook）

最佳女主角

雅莉薩阿帕里西歐（YalitzaAparicio）–《羅馬》（Roma）

葛倫克蘿絲（GlennClose）–《愛·欺》（TheWife）

奧莉薇雅柯爾曼（OliviaColman）–《真寵》（TheFavourite）

女神卡卡（LadyGaga）–《一個巨星的誕生》（AStarIsBorn）

梅麗莎麥卡錫（MelissaMcCarthy）–《你能原諒我嗎？》（CanYouEverForgiveMe？）

最佳男配角

馬赫夏拉阿里（MahershalaAli）–《幸福綠皮書》（GreenBook）

亞當崔佛（AdamDriver）–《黑色黨徒》（BlacKkKlansman）

山姆埃利奧特（SamElliott）–《一個巨星的誕生》（AStarIsBorn）

理查·E·格蘭特（RichardE.Grant）–《你能原諒我嗎？》（CanYouEverForgiveMe？）

山姆洛克威爾（SamRockwell）–《為副不仁》（Vice）

最佳女配角

艾美亞當斯（AmyAdams）–《為副不仁》（Vice）

艾瑪史東（EmmaStone­）–《真寵》（TheFavourite）

瑞秋懷茲（RachelWeisz）–《真寵》（TheFavourite）

蕾吉娜金恩（ReginaKing）–《假如比爾街能說話》（IfBealeStreetCouldTalk）

瑪莉娜德塔維拉（MarinadeTavira）–《羅馬》（Roma）

最佳外語片

《我想有個家》（Capernaum）–黎巴嫩

《沒有煙硝的愛情》（ColdWar）–波蘭

《無主之作》（NeverLookAway）–德國

《羅馬》（Roma）–墨西哥

《小偷家族》（Shoplifters）–日本

最佳紀錄片

《自由攀岩》（FreeSolo）

《RBG：不恐龍大法官》（RBG）

《注意腳下》（MindingtheGap）

《黑爾郡的早晨與夜晚》（HailCountyThisMorningThisEvening）

《恐怖分子的孩子》（OfFathersandSons）

最佳動畫長片

《超人特攻隊2》（Incredibles2）

《犬之島》（IsleofDogs）

《未來的未來》（Mirai）

《無敵破壞王2：網路大暴走》（RalphBreakstheInternet）

《蜘蛛人：新宇宙》（Spider-Man：IntotheSpider-Verse）

最佳原創劇本

《真寵》（TheFavourite）

《牧師的最後誘惑》（FirstReformed）

《幸福綠皮書》（GreenBook）

《羅馬》（Roma）

《為副不仁》（Vice）

最佳改編劇本

《西部老巴的故事》（TheBalladofBusterScruggs）

《黑色黨徒》（BlacKkKlansman）

《假如比爾街能說話》（IfBealeStreetCouldTalk）

《你能原諒我嗎？》（CanYouEverForgiveMe？）

《一個巨星的誕生》（AStarIsBorn）

最佳美術設計

《真寵》（TheFavourite）

《黑豹》（BlackPanther）

《愛·滿人間》（MaryPoppinsReturns）

《登月先鋒》（FirstMan）

《羅馬》（Roma）

最佳攝影

《沒有煙硝的愛情》（ColdWar）

《真寵》（TheFavourite）

《無主之作》（NeverLookAway)

《羅馬》（Roma）

《一個巨星的誕生》（AStarIsBorn）

最佳剪輯

《黑色黨徒》（BlacKkKlansman）

《真寵》（TheFavourite）

《波希米亞狂想曲》（BohemianRhapsody）

《為副不仁》（Vice）

《幸福綠皮書》（GreenBook）

最佳服裝設計

《真寵》（TheFavourite）

《黑豹》（BlackPanther）

《愛·滿人間》（MaryPoppinsReturns）

《雙后傳》（MaryQueenofScots）

《西部老巴的故事》（TheBalladofBusterScruggs）

最佳梳化

《邊境奇譚》（Border）

《雙后傳》（MaryQueenofScots）

《為副不仁》（Vice）

最佳原創電影配樂

《黑豹》（BlackPanther）

《黑色黨徒》（BlacKkKlansman）

《假如比爾街能說話》（IfBealeStreetCouldTalk）

《犬之島》（IsleofDogs）

《愛·滿人間》（MaryPoppinsReturns）

最佳原創歌曲

AlltheStars《黑豹》（BlackPanther）

I’llFight《RBG》

ThePlaceWhereLostThingsGo《愛·滿人間》（MaryPoppinsReturns）

Shallow《一個巨星的誕生》（AStarIsBorn）

WhenaCowboyTradesHisSpursforWings《西部老巴的故事》（TheBalladofBusterScruggs）

最佳音效剪輯

《黑豹》（BlackPanther）

《登月先鋒》（FirstMan）

《波希米亞狂想曲》（BohemianRhapsody）

《噤界》（AQuietPlace）

《羅馬》（Roma）

最佳混音

《一個巨星的誕生》（AStarIsBorn）

《登月先鋒》（FirstMan）

《黑豹》（BlackPanther）

《羅馬》（ROMA）

《波希米亞狂想曲》（BohemianRhapsody）

最佳視覺特效

《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers：InfinityWar）

《摯友維尼》（ChristopherRobin）

《一級玩家》（ReadyPlayerOne）

《登月先鋒》（FirstMan）

《星際大戰外傳：韓索羅》（Solo：AStarWarsStory）

最佳動畫短片BESTANIMATEDSHORT

《AnimalBehaviour》

《Bao》

《LateAfternoon》

《OneSmallStep》

《Weekends》

Spoiler：“BirdKarma”—18／1

最佳紀錄短片BESTDOCUMENTARYSHORT

《BlackSheep》

《EndGame》

《Period.EndofSentence.》

《Lifeboat》

《ANightattheGarden》

奧斯卡頒獎典禮於台灣時間2月25日登場，上午7點30分星光大道、9點頒獎典禮由台視頻道同步直播，當晚10點重播頒獎典禮中文字幕版。

(中時 )