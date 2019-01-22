珍惜師贈文具張隆城練成書法高手

2019年01月22日 22:36 中時 劉秀芬

家貧受師贈文具，自小一筆一畫練出好字，交通部觀光局西拉雅風景管理處處長張隆城，是隱藏版的書法高手，日前悄悄現身白河區公所舉辦的迎春揮毫贈春聯活動，幫民眾現場寫春聯，為了推廣書法藝術文創園區「白河藝坊」，20日也到竹門里民活動中心幫忙寫春聯。

張隆城說，小時候因為家境貧困，老師得知情況後，開學時都會幫他準備一套文具跟作業簿送他。他非常珍惜這得來不易的紙筆，因此寫字時都非常謹慎認真，一筆一畫慎重書寫，深怕浪費紙筆，辜負老師期望，長久下來養成習慣，因此寫字算是工整。

小學開始上書法課後，張隆城因為硬體字基礎打得好，毛筆字也寫得不錯，屢屢得到老師及同學的讚美及鼓勵，他也益發認真，因此愛上寫書法，還參加過一些校際比賽，但發展也僅止於此，並未去上什麼書法課，都是自己臨摹字帖。

直到張隆城民國77至85年到曾文水庫管理局任職期間，租屋在玉井，偏鄉生活單純，晚間沒什麼娛樂，他太太建議他不如晚上教書法打發時間。張隆城開始教書法後才發現，自己竟然只會寫不大會教，因此他開始買書來鑽研，對書法有更深入及系統化的學習，真是所謂的教學相長。

張隆城平常公務繁忙，但還是維持練習書法習慣，過年還會寫春聯送同事。白河區區長蕭福清得知張隆城寫得一手好字，特別找他到公所辦的迎春揮毫贈春聯活動幫忙，社區友人看到紛紛請著要收藏。張隆城說，學書法可靜心、修身養性，也請大家期待西拉雅風景管理處「白河藝坊」即將推出的書法展覽及課程。

(中時 )