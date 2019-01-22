暴力的雙重標準 游淑慧感慨：我的民主不值錢！

2019年01月22日 22:34 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

文化部長鄭麗君今天中午出席關懷演藝人員春節餐會，沒料逐桌向藝人敬酒時，被反對「去蔣化」的資深藝人鄭惠中打了一巴掌。除綠營、藍營人士均撻伐暴力行為，但台北市議員游淑慧憂慮表示，「我反暴力，但我更反標準不一的霸凌，你的民主是民主，我的民主不值錢！」，這正是綠營長期雙重標準帶來的後遺症。

游淑慧在臉書列舉：1.邱議瑩打完李慶華巴掌後，邱議瑩：李慶華ㄧ天不向我道歉，我還會繼續打他，這不是暴力，是要為女性討回公道。2.管碧玲打完洪秀柱巴掌後，管碧玲：國民黨已經一黨獨霸，洪秀柱更是立法院的霸權，她已經忍了很久。3.蘇嘉全推完楊鎮浯後，蘇嘉全：本能反應！4.馬英九被丟完鞋後，蘇貞昌：不鼓勵民眾對總統丟鞋，但這是種指標；黃偉哲：馬總統應展現領導人高度，只要未危害到維安的問題，應有寬容雅量、一笑置之，被嗆、被丟鞋都是剛剛好而已；謝長廷：這種粗暴行為是一種「因果」。

而今，鄭惠中打完鄭麗君巴掌後，鄭惠中：我因為鄭部長以及執政黨提去蔣化的政治主張，一時情緒激動、失控，在此向鄭部長表達歉意。兩相對照，民進黨人士施加暴力在別人身上時，不見自省，反而振振有詞，拿「為女性討回公道」、「霸權」、「本能反應」為藉口，要求受暴者「寬容雅量」、「因果」。

所以，游淑慧表示，鄭惠中是錯了，所以應該道歉。但政治人物有為人民表率嗎？打成一片的政治人物以及他們犯後態度，會帶給社會什麼樣不好的示範？而相較鄭惠中道歉態度，即便法官要以「犯後態度是否良好」，許多政治人物可能到現在都沒有教化的可能。

(中時電子報)

文化部長鄭麗君22日遭資深藝人鄭惠中打耳光，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌與副院長陳其邁皆致電鄭麗君慰問。行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）（圖）說，政院譴責非理性的暴力行為，籲理性表達意見。(中央社)