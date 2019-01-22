新戲拍攝遇年節！方文琳撒嬌期盼放長假 米可白回家幫做餅

2019年01月22日 22:35 中時 林淑娟

台視除夕特別節目《2019超級巨星紅白藝能大賞》將在農曆除夕2月4日晚間7點播出，台視時代大戲《生生世世》主要演員方文琳、林嘉俐、米可白、林雨宣、曾子益、方大緯、阿龐、吳勇濱、黃文星等人也首度在劇組以外的地方齊聚，方文琳表示：「很開心能跟劇組的演員一起來小巨蛋宣傳紅白，更感謝台視花大錢把整個場街搬進攝影棚，真的很期待趕快上檔跟大家見面。」

《生生世世》目前正如火如荼拍攝中，演員們無不期盼能趁年假期間好好充電，方文琳向製作人撒嬌喊話：「相信製作人一定會很貼心讓大家放很長的假！」藝能感十足的阿龐笑說：「希望文琳姐願望成真，因為我之前還有曾經在小年夜拍過跳海戲喔！」方文琳過年期間大多是全家人一起回到故鄉彰化社頭，家中小孩們的紅包是由自家兄弟姊妹依能力拿錢出來，再分裝大小數目不一的紅包讓孩子去抽，看誰幸運抽到大紅包，她感性地說：「其實只要家人在一起就很有過年團圓的感覺。」

林嘉俐則笑言：「過年最期待可以吃到道地的白菜滷。」而黃文星身為劇組唯一上台演唱的代表，他謙虛說：「在今晚要演唱的歌曲，很溫馨也很符合過年感，不過這也是我金曲獎得獎的歌曲，所以不會緊張啦。」

每年過年總是會回老家幫忙做餅的米可白，今年自信滿滿地表示，擔任美食節目主持人已經一年多了，現在廚藝早不同以往，她大笑解釋說：「我們家領養一歲浪浪，我每天親自下廚幫牠準備，現在已經養到10多公斤，很怕把牠從米克斯養成臘腸狗，因為變胖，牠現在腿看起來超短！」米可白現在除了親備狗狗副食品外，還把美食節目搭檔溫國智師傅的話奉為寶典，她得意地說：「今年回娘家時要端出大菜─紅燒獅子頭，讓爸媽見識我從原本的廚藝黑洞變成小當家。」

米可白即便嫁作人妻，年節仍不忘回娘家餅舖幫忙展孝心，她樂觀道：「過年時全家人都很忙，但希望今年還是能抽空帶爸媽出國旅遊！」她去年帶著家人一起去日本玩，並在社群網站PO出與姊姊合照，吸引許多網友盛讚：「姊姊好漂亮！」，米可白開玩笑說：「害我有點吃味了！」

(中時 )