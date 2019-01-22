陸艦艇發展太快 美強化海上陸上遠程反艦火力

2019年01月22日 22:42 中時電子報 盧伯華

美陸戰隊高機動性炮兵火箭系統於兩棲登陸艦甲板上射擊演練

近年來中共海軍大量建造導彈驅逐艦及各種水面戰艦，迫使美國海軍與陸戰隊調整其戰術與武器配置計劃，除對現有水面與水下反艦導彈系統進行升級外，同時強化陸基火砲與戰術導彈系統對敵方艦艇的遠程攻擊火力。

據美媒《商業內幕》報導，在中共海軍力量日漸增強之際，美軍已快速轉變戰術應用，積極研發陸基與海基遠程反艦導彈，供岸上陸戰隊與水面艦艇進行遠端打擊，甚至還準備為潛艇配置打擊水面艦艇的反艦導彈。

洛克希德．馬丁公司一名代表在華盛頓參加美國海軍協會的會議時對媒體表示，海軍陸戰隊一直在尋求一種能夠滿足美國印度太平洋司令部需要的岸基打擊能力，陸軍也在考慮這個問題，但時程上可能不太一樣。相比之下，海軍陸戰隊的需求比較迫切，他們很需要讓部隊可以快速發射並迅速移動的發射裝置。

報導說，美國海軍曾運用兩棲攻擊艦上的高機動性炮兵火箭系統，對陸上目標進行攻擊。當時的軍方領人正在討論將這種能力使用於對付海上目標。去年環太平洋軍事演習期間，陸軍曾在一次聯合演習中，從火箭炮平台向前美國軍艦發射了多枚火箭彈。

美國陸軍也正在準備進行另一次導彈試驗，由日本沖繩的高機動性炮兵使用MGM-140戰術導彈系統對海面目標進行射擊。這個海域經常會出現中共海軍艦艇在附近航行，甚至還包括航空母艦。

在2018年夏天的擊沉演習期間，美國太平洋集團軍司令羅伯特．布朗（Robert Brown）將軍建議，地面部隊可以利用這些能力打造「永不沉沒的航空母艦」，以支援美國海軍和空軍行動。

據Breaking Defense報導，美海軍正準備在攻擊潛艇上裝置升級版魚叉(Harpoon)反艦導彈。這意味著海軍把敵人逼至沿海地區或是陸軍將敵人逼到近海時，海軍與陸軍都可以相互支援對敵攻擊。

(中時電子報)