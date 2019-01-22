脊髓癱瘓悲劇將停止 醫學3D列印可修復受損神經

2019年01月22日 23:09 中時電子報 江飛宇

脊髓損傷是最嚴重的傷殘，患者受損的脊髓以下完全失去知覺與運動能力，比如因摔馬而癱瘓的「超人」克里斯多夫李維，就是這樣的患者。電影「逆轉人生」與「我就要你好好的」都講這類患者的故事。未來這樣的悲劇將有機會治療，這是幹細胞與3D列印帶來的曙光。

下一個大未來(next big future)報導，3D列印技術可能是本世紀最重要的技術革命，除了在製造技術上的突破以外，在生物醫療上也極有潛力。脊髓受損極難復原，因為神經細胞不容易再生，即使再生也很難與其他的神經細胞重新連線，這就是神經斷裂就會失去感覺的原因。但是3D列印出的生物植入物似乎有機會引導神經系統重建，到目前為止，這項技術應用在嚴重脊髓損傷的大鼠身上，有了初步的成果。

以3D列印製作的仿缺損脊髓植入物，是由水凝膠加上幹細胞構成，每個孔洞僅200微米，提供幹細胞在孔洞內轉變成神經細胞，並連結到另一端的脊髓神經。(圖/加州大學聖地牙哥分校)

生物學家以水凝膠為材料，利用3D打印將水凝膠做成不同的尺寸和形狀，以適應患者脊髓損傷的精確解剖結構，這些凝膠可以做為簡單的支架，引導細胞再生。研究人員再用神經幹細胞，填充進水凝膠支架裡，然後幹細胞就會開始依照將水凝膠支架生長，像缺失的拼圖一樣裝入脊髓損傷部位。

植入物含有數十個微小、僅200微米(1微米=百萬分之一公尺)寬的「通道」，這個尺寸對神經幹細胞剛剛好，使它們可以沿著脊髓損傷的長度生長，精準的另一側神經細胞連接。

加州大學聖地亞哥分校(UC SD )醫學工程學院的奈米工程教授迪亞哥．傑柯布(Diego Jacobs)說：「我們的3D打印技術，成功創造了一個模仿中樞神經系統結構的支架。它就像橋一樣，引導脊髓損傷一端的再生軸突(Axon)，與另一端對齊。軸突本身可以向任何方向擴散和再生，但是支架使軸突保持整齊，引導它們朝正確的方向生長以完成脊髓連接。」

同為研究團隊一員的馬克．塔什斯基(Mark Tuszynski)說：「近年來，我們逐漸了解脊髓損傷、軸突受損的問題所在，也就能知道怎麼協助它們再生。」

塔什斯基的助手柯比．克菲爾補充：「神經細胞非常細微，但我們的3D列印技術，可以模仿脊髓中纖細、複雜的軸突陣列，幹細胞也會沿著它們開始分化並啟動應有的功能。」

研究人員以嚴重脊髓損傷的大鼠為實驗，將植入物放到大鼠脊髓受損部位，結果幾個月後，新的脊髓組織真的完全再生，並連接宿主脊髓被切斷的末端，大鼠原本癱瘓的後腿，開始恢復知覺，甚至具備運動能力。

克菲爾說：「這個進展非常令人興奮，它標示著我們發明的植入物，可以使嫁接過去幹細胞得到原本脊髓神經的接納，而且沒有發炎與結痂組織的干擾。」

下一步研究人員準備在更大型的動物模進行實驗，希望總有一日可以應用到人體臨床測試。接下來的步驟，將會在脊髓支架內摻入蛋白質，以進一步刺激幹細胞活力和軸突生長。

(中時電子報)