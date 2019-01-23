高雄企業義助獨居老人 華山基金會足感心

2019年01月23日 07:16 旺報 林瑞益

農曆春節將近，鈺善閣餐飲集團22日邀請華山基金會12名孤苦老人至高雄店提前團圓，董事長陳建志以大廚裝扮為爺爺、奶奶上菜，讓其享用養生圍爐宴，該集團更號召員工，一同響應「愛老人、愛團圓」認助孤老公益活動，為弱勢長者獻暖送愛心。

住在高雄仁武的81歲獨居老人郭阿嬤，因患有高血壓、白內障，行動不便、生活困難，視力模糊致食物發霉了都沒發現，長期吃著不新鮮的食物，導致腎功能退化，容易尿失禁。

陳建志在聽聞郭阿嬤的故事後，深感孤老的辛苦，因此邀醒她與其他老人品嘗精緻素食養生料理，期盼能讓他們感受社會溫暖、提前過好年。陳建志和副董事長林素杏揮毫寫春聯，員工們準備新春賀卡送給阿公、阿嬤，提前祝賀長輩們春節快樂。

長年茹素的郭阿嬤從未有機會吃過高級素食料理，她感動地說，很感謝華山和鈺善閣，幫助她很多大、小事情，這些素食料理真的很美味。

鈺善閣餐飲集團因認同孤老服務，期盼大眾能長期關注弱勢長者服務，拋磚引玉認助10名長者的常年服務經費，成為華山基金會108年度「守護大天使」，邀請大家一同響應，為獨老服務注入力量。

華山基金會說，目前於高市B區（原高雄縣區）服務1485位弱勢長輩，但僅約2成長輩受到長期協助，盼社會大眾伸出援手，支持「送愛到家～因為有您」認助孤老活動。

(旺報 )