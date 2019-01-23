高大推出友善雨林咖啡 幫助印尼小農

2019年01月23日 07:14 旺報 林瑞益

國立高雄大學體現大學社會責任，與印尼菩提心曼荼羅基金會攜手推出友善雨林咖啡及棕櫚糖」，既照顧巴東石林潘（PadangSidempuan）當地小農生計，也改善濫伐雨林情況，達到生態永續發展。日前舉行品牌標誌暨包裝設計評審會，由工藝與創意設計學系鄧政涵等學生團隊勝出，預計將於今年上半年正式上架。

評審活動負責人、高雄大學尤努斯社會企業研究中心主任楊詠凱表示，咖啡豆、棕櫚糖皆產自印尼的巴東石林潘雨林，由曼荼羅基金會輔導當地民眾栽種製造，協助建立穩定經濟收入，進而減少賣地給財團或參與盜採伐木可能性。

高雄大學校長王學亮說，未來校方將成立衍生社會企業，引入咖啡、棕櫚糖等產品加以設計包裝與販售，所得利潤將做為印尼學生就讀高大獎助學金，除了響應政府新南向政策、推動南向高教，也是具體實踐高大深耕計畫接軌全球永續發展目標（SDGs），包括消滅一切形式的貧窮、確保有教無類、公平高品質教育、確保永續消費及生產模式、採取緊急措施以因應氣候變遷及其影響等目標。

尤努斯中心、藝創系助理教授黃裕宸帶領學生組隊參與提案，每組針對產品背景與特色加以設計諸如品牌標誌、字體圖案、文案撰寫、包裝媒材。另外也邀請格外農品游子昂、中外餅鋪張美華兩家企業負責人擔任評審，給予目標客層、成本利潤、衛生安全檢驗等產銷實務上的專業意見。

(旺報 )