高大推出友善雨林咖啡 幫助印尼小農

高雄大學學生與印尼曼荼羅基金會攜手合推友善雨林咖啡。（林瑞益翻攝）

友善列印
旺報

國立高雄大學體現大學社會責任，與印尼菩提心曼荼羅基金會攜手推出友善雨林咖啡及棕櫚糖」，既照顧巴東石林潘（PadangSidempuan）當地小農生計，也改善濫伐雨林情況，達到生態永續發展。日前舉行品牌標誌暨包裝設計評審會，由工藝與創意設計學系鄧政涵等學生團隊勝出，預計將於今年上半年正式上架。

評審活動負責人、高雄大學尤努斯社會企業研究中心主任楊詠凱表示，咖啡豆、棕櫚糖皆產自印尼的巴東石林潘雨林，由曼荼羅基金會輔導當地民眾栽種製造，協助建立穩定經濟收入，進而減少賣地給財團或參與盜採伐木可能性。

高雄大學校長王學亮說，未來校方將成立衍生社會企業，引入咖啡、棕櫚糖等產品加以設計包裝與販售，所得利潤將做為印尼學生就讀高大獎助學金，除了響應政府新南向政策、推動南向高教，也是具體實踐高大深耕計畫接軌全球永續發展目標（SDGs），包括消滅一切形式的貧窮、確保有教無類、公平高品質教育、確保永續消費及生產模式、採取緊急措施以因應氣候變遷及其影響等目標。

尤努斯中心、藝創系助理教授黃裕宸帶領學生組隊參與提案，每組針對產品背景與特色加以設計諸如品牌標誌、字體圖案、文案撰寫、包裝媒材。另外也邀請格外農品游子昂、中外餅鋪張美華兩家企業負責人擔任評審，給予目標客層、成本利潤、衛生安全檢驗等產銷實務上的專業意見。

(旺報 )

珍惜師贈文具張隆城練成書法高手 不捨鄭麗君遭掌摑 陳吉仲：這才…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。