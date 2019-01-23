「成名15分鐘」的藝術思潮 安迪沃荷與中華航空再掀普普熱

地下絲絨與妮可，安迪沃荷那根全世界最出名的《香蕉》。(時藝多媒體提供)

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中時電子報
綜合報導

適逢普普藝術大師安迪沃荷90歲生日，時藝多媒體與義大利123 ART共同策劃的「安迪沃荷普普狂想特展」已在中正紀念堂盛大登場。一走進展場，首先映入眼簾的就是一面由4,200個湯罐頭組合成的經典作品「香蕉」裝置藝術牆，讓觀展者彷彿進入時光隧道，來到60年代正掀起搖滾熱的紐約。回顧60年代紐約迷幻樂團地下絲絨(The Velvet Underground)秉著熱愛音樂的精神，將安迪沃荷經典作品「香蕉」意象寫進搖滾，這份藝術家的傳奇邂逅，悄悄地延續至今。

中華航空公共關係室方承儒協理表示，中華航空將會繼續支持藝術。(時藝多媒體提供)

安迪沃荷的作品具開創性，且成功打破了藝術與商業的界線，此次的展品件件都是經典。感謝中華航空的贊助支持，本次共計展出136件作品，總保值超過壹仟貳佰萬歐元，本次中華航空提供義大利123 ART策展人員來台與經典藏作的運載，為展覽提供最專業的運輸服務。中華航空近年來極力扶植臺灣文創產業發展，曾贊助多個國際級藝文展覽，將來也會持續透過贊助藝術展覽，為提升社會的藝文風氣盡一份綿薄之力。

(中時電子報)

安迪‧沃荷-普普狂想特展，全系列《毛澤東》絹印肖像經典再現(時藝多媒體提供)
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