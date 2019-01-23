空姐幫噁男擦屁股 醫護看病人手淫 有誰更慘？

2019年01月23日 00:03 中時電子報 陳儷方

長榮空服員控訴，因白爛乘客威脅要拉在椅子上，而不得不幫他脫褲子、擦屁股，引發大家的同仇敵愾。一名小兒科醫師有感而發，在臉書揭露很多女醫師、女護理師都有說不出的苦衷，像是病人當面手淫、要求護理師觸碰其生殖器等等，他個人希望把這種性騷累犯，列入醫院黑名單，拒絕收治。

兒科醫師楊為傑在臉書PO文指出，遇到性騷擾事件，航空公司可將乘客列黑名單拒載，但醫護人員呢？醫院裡有更糟糕的事，例如病人當面手淫，或是明明雙手都沒事，卻「要護理師碰觸病人的生殖器，或者是攙扶病人的時候，被趁機摸屁股摸胸部」，「惡形惡狀，族繁不及備載」。

楊為傑說，這種心靈還有能力性騷他人的人，應該不符合需要趕快救治的條件，也不值得花費大家繳納的健保費治療他們，他問大家，是否贊成把「性騷擾累犯」列為醫院的黑名單？楊為傑強調，醫護有能力知道病人是不是故意，碰完胸部再碰臀部，加捏兩把，這樣還說不是故意？！

兒科醫師的問題，獲得網友一致贊同，「支持！！！不然送去精神科也可以」、「贊成，這些人自生自滅吧」。有網友分享自己的經驗，「明明我就腫瘤科，他就沒癌症，只是個抽血數值異常想追蹤。沒想到在門診硬要我處理他「不舉」的問題。我就回，這不是我專長，請找泌尿科」

(中時電子報)