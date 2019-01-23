蔡英文很內行愛吃這部位！一張圖曝光鴨的營養價值

2019年01月23日 00:03 中時電子報 林郁庭

蔡英文當網紅，開直播時走進滷味店裡興奮直呼：「我超喜歡鴨翅膀的」。（圖/翻攝自蔡英文 Tsai Ing-wen FB）

上圖：鴨肉可食用部位分析。下圖：鴨肉營養價值。（圖/我是阿明 授權使用）

蔡英文總統九合一選後走親民路線，日前她突襲台北西門町街頭開直播，體驗一日觀光客行程，一路上點了招牌的半熟蛋滷肉飯、蚵仔煎、珍珠奶茶等。蔡英文走進滷味店時也興奮直呼：「我超喜歡鴨翅膀的」。生活圖文作家「我是阿明」也用一張圖來分析鴨肉的營養價值。

「我是阿明」指出，薑母鴨和東山鴨頭是常見的鴨肉料理，薑母鴨這道料理最初源自於泉州，特色是其藥膳而不膩、溫而不躁，其中又以紅面番鴨最受歡迎，台灣在1980年代後才流行用來來冬季進補。而東山鴨頭自1970年從台南市東山區開始發跡走紅，一隻鴨子可分為很多部位食用。

《鴨肉可食用部位分析》

鴨頭、鴨脖子：夜市裡常見的東山鴨頭滷味。

鴨翅：雞肉結實、肉質緊密，吃進嘴巴只有美味能形容，讓總統小英也超愛吃der。

鴨肝：最理想的補血聖品之一。

鴨掌：含豐富膠原蛋白、脂肪少，是減肥最佳食品。

鴨舌：含有生長發育最重要的磷脂類，可健腦益智。

鴨胸：蛋白值最高的部位，也是減肥期間最優的蛋白質來源之一。

鴨腿：脂肪酸熔點低，異於消化。

《鴨肉營養價值》

蛋白質：增強免疫力、抗疲勞。

維生素A：保護眼睛及身體的生長發育。

維生素E：抗氧化、抗老及減少皺紋。

維生素B群：消除疲勞、痠痛。

鋅：促進食欲及增強生長發育。

鉀：舒緩血壓升高、抽筋及心悸問題。

鐵：製造紅血球、改善疲倦、暈眩。

銅：預防骨質疏鬆。

(中時電子報)