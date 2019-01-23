女子LINE人夫「好舒服」 妻怒休夫卻因這事敗訴

2019年01月23日 00:01 中時電子報 柯毓庭

桃園一名人妻，日前發現丈夫手機內竟有鹹濕對話「好舒服」、「洗澡去」等，讓她氣得向桃園地院訴請離婚。桃園地院法官審後，認為LINE訊息帳號前均有一灰色盾牌，顯見帳號非私人帳號，判決不准離婚。

據《蘋果》報導，人妻控訴雖然已結婚6年多、育有一名3歲女兒，但她訂婚後、結婚前就曾因發現丈夫與前女友藕斷絲蓮，而考慮取消婚姻，後來是在大伯勸說下才勉強完婚，未料婚後丈夫仍常與其他女子糾纏。

人妻更指稱，多年前她丈夫有次開車載她與岳父母，丈夫在車上使用藍芽手機接電話時，對方卻劈頭就問「最近還有沒有去上次那間店找那個女人!」。前年9月時，她更在丈夫手機發現「Qoo」、「艾莉」、「白白」等女子傳「好舒服」、「睡不著」、「洗澡去」等曖昧鹹濕的LINE訊息給他，讓她身心遭受極大痛苦，才因此請求法官判准離婚。

丈夫則辯稱，LINE的訊息是酒店官方帳號使用罐頭訊息釣魚聊天，是隨機加攬客；而車上電話則是因當天他請假，老闆打來關心他。丈夫更表示他幾乎天天加班，收入又交由妻子管理，難有機會參與其他社交活動，更遑論與他人交往。

法官審理後，認為LINE訊息之帳號名稱前有一灰色盾牌，確實為LINE公司提供包括酒店在內等公司或使用者使用，且丈夫沒有任何回應，顯見丈夫所述為事實；而車上接電話則是多年前的事情，審酌丈夫並無不忠，因此判決不准離婚。

(中時電子報)