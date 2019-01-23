庇護工場與飯店聯手 推餅乾禮盒義賣

伊甸庇護工場與台東桂田喜來登酒店合作，打造手工餅乾春節義賣禮盒。（莊哲權攝）

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伊甸基金會台東庇護工場首度與台東桂田喜來登酒店合作，由飯店主廚將木鱉果、紅藜、洛神等在地食材融入手作餅乾，與庇護工場學員聯手推出100盒聯名限量款「春節手作餅乾禮盒」義賣，期待透過跨領域合作，支持身心障礙者靠自己的力量實現夢想。

台東縣政府與伊甸基金會共同設置的「台東嗎哪．食堂身心障礙者庇護工場」，與桂田喜來登酒店合作推出春節聯名款禮盒，由主廚林建宏示範並指導身障學員們，以在地食材研發獨家的紅藜、洛神、木鱉果手作餅乾，還有咖啡餅及肉紙等限量款禮盒，於昨天開賣。

在庇護工場3年的輕度智能障礙學員小勝說，很喜歡烘焙，這次有機會挑戰主廚的獨家配方很開心，經過不斷的嘗試和調整後，做出酥脆香甜的手作餅乾，很有成就感。

伊甸庇護事業處處長陳智宏感謝桂田喜來登酒店這次和伊甸一同企畫這次跨領域的合作，透過主廚精心設計的獨家配方，再經過庇護員工的巧手細心烘焙而成，藉此培養庇護員工的專長與多元刺激，也期待透過義賣支持他們靠自己的力量實現夢想。

台東桂田喜來登總經理林育葳說，未來台東桂田也會回購餅乾，成為飯店內贈與住宿房客的長期迎賓禮；聯名款春節禮盒即日起開放訂購，歡迎民眾一同支持身障朋友自立生活，服務專線（089）346610。

(中時 )

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