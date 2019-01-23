韓國瑜「東西賣得出去」 綠委王定宇悄悄跟著做

2019年01月23日 00:11 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

高雄市長韓國瑜競選口號「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」，500噸、約2200萬元高雄農漁產品裝貨櫃，在19日由首航「高雄─平潭」的台北快輪以九小時送到福建平潭，「東西賣得出去」已打響第一炮。民進黨見狀也撩下去，以防功勞全被韓國瑜拿走。綠委王定宇昨(22)日便邀集農委會、漁業署，共同討論協助台南第一漁權會合作社建立產銷履歷、QRcode等事宜，協助台南海線養殖業者發展....。

目前，民進黨對韓國瑜推動競選承諾，可分公開抨擊、暗地模仿兩手策略。公開抨擊可舉前民進黨立委林濁水為例，他常在臉書上發文譏諷韓國瑜，如2000多萬的農漁產品裝貨櫃賣到大陸，就說「厲害了」，認為賣一些農產品到中國，高雄就是發大財，指韓國瑜比較適合在50年前農業經濟時代的台灣。

暗地模仿在台南市較明顯，台南市長黃偉哲親自歡迎日籍客輪「太平洋維納斯號」來訪，除致贈首航紀念牌給船長松井克哉，也期盼未來還有更多觀光客造訪台南。這就是「人進得來」拚觀光的台南版；綠委王定宇邀集農委會、漁業署，共同討論協助台南第一漁權會合作社建立產銷履歷、QRcode等事宜，希望協助台南海線養殖業者發展，不就是「東西賣得出去」的預備動作嗎？

其實，「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」可適用台灣各縣市，拚經濟讓人民生活富裕本是政府責任，民進黨政府態度應該向南市長黃偉哲、立委王定宇看齊，好政策不分藍綠儘量做，別讓韓國瑜「整碗捧去」。

(中時電子報)