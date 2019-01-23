獨／貴婦奈奈有共犯？北檢首開專案會議 擬組專案小組查共犯

2019年01月23日 00:18 中時 陳志賢

知名部落客「貴婦奈奈」(本名蘇陳端)和丈夫黃博健、公公黃立雄3人，去年捲款10餘億元逃亡遭通緝，繼調查局將3人提列為「追緝外逃要犯」，祭出最高檢舉獎金75萬元後，台北地檢署22日下午也針對貴婦奈奈3人詐騙10餘億元案，首度召開專案會議，檢方擬與警調單位共同組成專案小組，除全面清查貴婦奈奈3人境內、境外金流外，亦不排除分案擴大追查有無涉案共犯。

北檢證實，北檢已經於19日將司法互助請求書、貴婦奈奈3人的通緝書譯本送至法務部國際及兩岸法律司，將透過外交部正式向加拿大司法單位提起司法互助，希望協助緝捕貴婦奈奈3人歸案。據指出，由於英文、法文均為加拿大的官方語言，北檢還特別將通緝書翻譯為英文、法文2種版本。

貴婦奈奈。(圖/貴婦奈奈臉書)

貴婦奈奈與丈夫、公公3人創立的「杏立博全」醫美診所，去年11月驚傳惡性倒閉，詐欺10億元潛逃，被害人雖對3人提告詐欺，但貴婦奈奈與丈夫早於去年11月30日飛往美國舊金山，公公黃立雄則於去年11月13日就搭機飛往加拿大多倫多。北檢1月8日依詐欺等罪對3人發布通緝，時效25年，至2043年止。

但貴婦奈奈及丈夫、公公、婆婆、阿姨一家五口，卻早先一步自美入境加拿大，遭加國邊境管制局攔查扣留護照後放行。北檢日前先函請外交部註銷貴婦奈奈、丈夫、公公3人中華民國護照，並在上周六透過法務部提出司法互助請求。

北檢檢察長邢泰釗22日下午召集主任檢察官黃佩瑜、檢察官游明慧，首度針對貴婦奈奈3人詐騙案召開專案會議，據了解，檢方懷疑這起詐騙案可能牽涉其他犯罪，亦不排除有共犯，因此研究將與調查局、刑事局等司法警察機關組成專案小組，清查貴婦奈奈3人犯罪金流、以及有無其他共犯。

台北地檢署。(中時資料照)

檢方發現，貴婦奈奈與丈夫黃博健經營的公司，包括「杏立博全」醫美診所、「博全生技」股份有限公司、「好門」有限公司，其中博全生技成立於2011年，資本額2800萬元，懷疑當時年僅30出頭的黃博健如何有能力募資，是否向金主借資，涉及驗資不實，有無違反公司法，將深入調查。據了解，北檢若掌握貴婦奈奈等人的海外資產，亦不排除以犯罪所得為由，提起司法互助請求凍結，再依法向法院聲請單獨宣告沒收。

另調查局日前也將貴婦奈奈一家三口同時提列為「追緝外逃要犯」追緝，並提供檢舉獎金，由於貴婦奈奈3人通緝時效長達25年，若有人在25年內檢舉或提供線索讓調查局緝獲3人歸案，就能領取最高75萬元的獎金。

(中時 )