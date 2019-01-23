昔日當家花旦變美魔女 星二代考上Google工程師

2019年01月23日 00:24 中時 洪秀瑛

周丹薇（右起）、蔣黎麗、鄧美芳都是保養得宜的美魔女。（洪秀瑛攝）

中視昔日當家花旦蔣黎麗紅極一時，她與前夫生的2個兒子十分優秀，曾短暫進演藝圈的大兒子威利目前在上海工作，24歲次子Victor剛考上Google工程師，她開心分享：「兒子對我說『媽，我可養妳了』。」

蔣黎麗22日和姊妹淘周丹薇相聚，提到母親去年以96歳高齡仙逝，今年農曆年有長子威利陪她過年，而周丹薇父母和前夫都過世，她今年打算和乾媽吃年夜飯。蔣黎麗心疼好友為了做琉璃燙滿手傷，熱心當起紅娘，打算介紹好男人給她，笑說不設限台灣男人，「台灣2300萬總比不上13億人機會多嘛。」

周丹薇6年前投入琉璃製作，在攝氏60多度高溫下燙到傷痕累累，曾拜師日本大師也去義大利學琉璃，這幾年拿拍戲酬勞當學費無怨無悔，周丹薇苦笑做琉璃不是要有藝術天份，而是要刻苦耐勞。蔣黎麗猛搖頭說：「手燙成這樣，實在有夠偉大，她那麼辛苦，我光看都累」，周丹薇改做琉璃後，蔣黎麗多次以實際購買支持，朋友圈非富即貴的蔣黎麗，直言2019年非把好友嫁掉不可。

周丹薇不排斥相親，認為男女兩情相悅最重要，「年紀擺在那，感情的事可遇不可求」。周丹薇和蔣黎麗雖然都是失婚美魔女，但命運不同，當初周丹薇為了前夫蕭俊郎傳宗接代，花760萬做19次人工試管受孕都失敗，9年前還得乳癌零期，蕭俊郎罹癌後到去世，她一路陪伴；當初她投入8000萬，與蕭家及一位香港股東共砸1.8億賣韓國珍珠草的生技公司，19年來未回本，離婚後，夫家股份撤出，為了老客戶，她咬緊牙根，至今虧本仍持續做下去。

回首人生路，周丹薇笑言過世的母親曾虧她，「我媽說我不是笨，是死笨」。周丹薇2月1日起至3月3日將在台中港區藝術中心舉辦「花樣琉璃，琉璃花漾藝術創作展」，展出40多件作品，包括許多鎏璃飾品，親友們已計畫屆時包遊覽車前往站台，演藝圈友人甄珍、李行、梁修身、鄧美芳等也將出席。

(中時 )