陳其邁搶當暖男！PO低溫特報影片 網友狂刷韓國瑜…

陳其邁搶當暖男！PO低溫特報影片 網友狂刷韓國瑜…。（圖/翻攝自陳其邁 Chen Chi-Mai FB）

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中時電子報
陳其邁 低溫特報。（影/陳其邁 Chen Chi-Mai 臉書）

今年入冬以來最強大陸冷氣團發威！氣象局發布低溫特報，週二夜晚至週三清晨最冷，台南以北及東北部、東部沿海、空曠地區及金門、馬祖將出現攝氏10度左右低溫。行政院副院長陳其邁也化身暖男，拍攝影片提醒粉粉們，「這兩天將出現攝氏10度左右低溫，除了要多加衣物、注意保暖外」，還有很多要留意的事項，像是農漁養殖業防寒、瓦斯熱水器的通風等。影片一出，馬上讓許多網友直呼感謝邁邁溫暖提醒！還有許多人留言中猛Cue「韓國瑜」。

陳其邁分享他化身氣象特報員的影片，提醒這兩天將出現攝氏10度左右低溫，「其邁提醒大家，除了要多加衣物、注意保暖外」，他指出還有以下幾點，「1.留意家中瓦斯熱水器的通風、電暖器具的安全！2. 農漁養殖業及山坡地作物嚴防寒害。3. 有心血管疾病患者以及年長長輩，務必要做好保暖措施。4. 上班、或接送小孩等外出活動，記得多加件外套。」陳其邁還笑說，「5.發動車子前留意有沒有貓或狗躲在車下取暖。這一點是#小米強烈要求置入」。

影片一出，許多網友們紛紛被暖炸了，留言「感謝邁邁溫暖提醒！南部腔台語就是一整個親切啦！」、「謝謝邁哥貼心的提醒，北部更冷，請你也多注意保暖喔！」、邁邁真D暖，怎麼辦我被他收服圈粉了，看到這個就覺得身心愉悅」。還有許多人開心Cue出韓國瑜梗，吐槽「高雄有韓流😭 邁邁副院長也要穿暖一點耶」、「要做好防韓的動作 哈哈哈 」、「高雄真的已經感受到韓害了…」、「邁邁剪頭髮！跟韓國瑜默契真好！2人都剪頭髮耶～」、「今天國瑜北上有去找你嗎」。

(中時電子報)

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