美海軍：仔細評估朱瓦特戰艦配置電磁炮

朱瓦特級驅逐艦第2艘邁克蒙梭號於去年12月7日抵達加州聖地亞哥正式服役。（圖／美國海軍）

友善列印
中時電子報
美軍仔細評估朱瓦特艦安裝電磁炮

已經建造3艘的美國海軍朱瓦特(Zumwalt)級導彈驅逐艦，目前仍在積極尋找艦上尚未啟用的155mm艦炮系統，目前的選項包括BAE公司的「先進火炮系統」(AGS)與超高速彈頭電磁軌道炮。電磁炮裝置也同時在海軍標準5英寸艦炮上進行測試。

美國海學院新聞網(USNI)引述朱瓦特級導彈驅逐艦DDG-1000項目經理凱文．史密斯(Kevin Smith)上尉的話說，對於這種等級的戰艦，這件事必須經過詳細的評估。海軍正在研究一款價格較為實惠的長程炮彈，它必須有更好的性能，其他列入考量的武器配備也同樣要仔細考慮。

史密斯沒有具體說明海軍系統司令部正在研究的還包括哪些類型的火炮，海軍此前曾考慮過目前陸軍和海軍陸戰隊使用的雷神公司155mm聖劍(Excalibur)制導炮彈，但最後放棄了該計劃。

新戰術！美驅逐艦測試以超高速炮彈轟擊巡航導彈
陸艦艇發展太快 美強化海上陸上遠程反艦火力

USNI新聞曾報導，朱瓦特驅逐艦的功能將從最初的支援近岸部隊轉移到海上戰鬥，以標準-6S導彈進行海上打擊，另外使用戰斧(Tomahawk)對地攻擊導彈。而目前3艘朱瓦特艦都在甲板上設置了兩座艦炮，艦炮座底下則是彈藥庫。

先進艦炮系統設計最初是為了使用洛馬公司的遠程對地攻擊炮彈(LRLAP)，不過最後因為炮彈價格高達每枚約100萬美元，軍方決定放棄計劃中購買的2000枚火箭助推制導炮彈。

史密斯說，海軍對於朱瓦特艦炮的能力有很高期望，但是目前除了測試和觀察軍工業的提案外，還沒有任何確定的方案。而除了AGS之外，海軍還在繼續計劃在2020年初步形成作戰能力之前先測試它的先進戰鬥系統。

報導指出，朱瓦特艦使用的是雷神公司的戰鬥系統，是比較特別的系統。進行防衛功能測試時將包括導彈試射，海軍正在瓦洛普斯島（Wallops Island）設置了測試用的AN / SPY-3雷達。

朱瓦特級驅逐艦的第2艘邁克．蒙梭(Michael Monsoor, DDG-1001）號，已於4月交付給美國海軍，並於12月7日抵達加州聖地亞哥。第3艘林登．詹森(Lyndon B. Johnson, DDG-1002)，則於12月9日正式服役。

(中時電子報)

嚴重威脅航母 美加速開發反高超音速裝置
東風17導彈信心爆棚 陸媒：8枚可全殲航母戰鬥群

文章來源：Navy Studying Hyper Velocity Projectile, Other Ammo for Zumwalt Guns

陸艦艇發展太快 美強化海上陸上…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。