美海軍：仔細評估朱瓦特戰艦配置電磁炮

2019年01月23日 00:35 中時電子報 盧伯華

美軍仔細評估朱瓦特艦安裝電磁炮

已經建造3艘的美國海軍朱瓦特(Zumwalt)級導彈驅逐艦，目前仍在積極尋找艦上尚未啟用的155mm艦炮系統，目前的選項包括BAE公司的「先進火炮系統」(AGS)與超高速彈頭電磁軌道炮。電磁炮裝置也同時在海軍標準5英寸艦炮上進行測試。

美國海學院新聞網(USNI)引述朱瓦特級導彈驅逐艦DDG-1000項目經理凱文．史密斯(Kevin Smith)上尉的話說，對於這種等級的戰艦，這件事必須經過詳細的評估。海軍正在研究一款價格較為實惠的長程炮彈，它必須有更好的性能，其他列入考量的武器配備也同樣要仔細考慮。

史密斯沒有具體說明海軍系統司令部正在研究的還包括哪些類型的火炮，海軍此前曾考慮過目前陸軍和海軍陸戰隊使用的雷神公司155mm聖劍(Excalibur)制導炮彈，但最後放棄了該計劃。

USNI新聞曾報導，朱瓦特驅逐艦的功能將從最初的支援近岸部隊轉移到海上戰鬥，以標準-6S導彈進行海上打擊，另外使用戰斧(Tomahawk)對地攻擊導彈。而目前3艘朱瓦特艦都在甲板上設置了兩座艦炮，艦炮座底下則是彈藥庫。

先進艦炮系統設計最初是為了使用洛馬公司的遠程對地攻擊炮彈(LRLAP)，不過最後因為炮彈價格高達每枚約100萬美元，軍方決定放棄計劃中購買的2000枚火箭助推制導炮彈。

史密斯說，海軍對於朱瓦特艦炮的能力有很高期望，但是目前除了測試和觀察軍工業的提案外，還沒有任何確定的方案。而除了AGS之外，海軍還在繼續計劃在2020年初步形成作戰能力之前先測試它的先進戰鬥系統。

報導指出，朱瓦特艦使用的是雷神公司的戰鬥系統，是比較特別的系統。進行防衛功能測試時將包括導彈試射，海軍正在瓦洛普斯島（Wallops Island）設置了測試用的AN / SPY-3雷達。

朱瓦特級驅逐艦的第2艘邁克．蒙梭(Michael Monsoor, DDG-1001）號，已於4月交付給美國海軍，並於12月7日抵達加州聖地亞哥。第3艘林登．詹森(Lyndon B. Johnson, DDG-1002)，則於12月9日正式服役。

(中時電子報)