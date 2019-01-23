洪百榕甩12公斤時尚辣媽秀S曲線

2019年01月23日 03:03 中時 洪秀瑛

洪百榕帶著兒子乖寶一起出席活動。（S優提供）

洪百榕與宋達民結婚多年，去年又添一子，40歲成為三個寶貝的媽，因身材走樣，不斷用「為愛犧牲」來安慰自己。她22日出席代言活動，開心表示3個月瘦了12公斤，辣舞出場大秀S曲線，搖身一變成為時尚辣媽，纖瘦身材展露無遺。

洪百榕一度胖到62公斤，每次吃東西都感受到老公目光，有種被監視的感覺，因為餵母乳、帶小孩，有時餓到腿軟，宋達民為感謝她辛苦生下第三寶，看她吃東西也只能說「妳帶孩子辛苦，盡量吃」。但看到洪百榕的身材日漸走樣，宋達民也會含蓄問「老婆妳這胎月子打算做多久」？

主持人阿Ken問她「到底瘦了幾公斤」？洪百榕打趣說「我把我瘦下來的肉都帶來了」，隨後迎接兒子「乖寶」出場，剛滿1歲的乖寶搭著他的「瑪莎拉蒂」座駕出場，可愛的模樣萌翻全場。乖寶的體重恰好是洪百榕瘦下來的12公斤，「真不敢再回想這團肉長在我身上的樣子」。

洪百榕說，雖說女人年紀越大、瘦身越困難，也有很多媽媽們生完孩子就自我放棄，「隊友的鼓勵很重要」，宋達民就常偷拍她大吃零食、在家狼狽模樣，更激勵她要努力瘦身。她說從沒想過不再生，「上帝如果再給我一個，我還可以帶，也覺得哥哥、姊姊可以幫忙帶，生4個絕對可以」。

(中時 )