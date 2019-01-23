屈中恆拚生第5胎老婆回他6個字

竇智孔（右起）、屈中恆、黃嘉千、唐從聖出席記者會。(主辦單位提供）

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演員們出席記者會。(主辦單位提供）
劉亮佐（左起）、趙小僑、劉子銓。(主辦單位提供）

劉亮佐22日偕老婆趙小僑、兒子劉子銓以及星友們屈中恆、唐從聖、竇智孔、黃嘉千出席第二屆兩岸劇本創投平台劇本決選記者會，屈中恆因和孫鵬交情不錯，被問到孫鵬何時歸隊主持《國光幫幫忙》，屈中恆說具體時間不知道，可能是過年後，對孫鵬兒子孫安佐當網紅樂觀其成，總是一個好的開始，若孫安佐願意上節目訪問也很好。

孫鵬希望兒子大學畢業，屈中恆認為「每個家長都希望吧，多念一點書總是好的」，去年12月他有聯絡孫鵬1次，簡單問候而已，狄鶯很久沒出現，他說她應該沒事吧，兒子回來才是最重要的，知道狄鶯狀況？他笑回「你們其實知道的比我多」。

屈中恆和老婆Vicky生4個女兒，他說自己喜歡女兒，上周他開玩笑問老婆，「如果妳現在知道我們接下來懷的是男孩，妳願不願意再懷」？Vicky笑罵他：「你神經病，不要。」他解釋生4胎已經太痛苦，老婆不願意再生了。

屈中恆4個女兒現在各為16、14、12、5歲，他笑說入行第一齣戲就是演華視八點檔《四千金》，十分巧合。女兒認識孫安佐？他說只聽過三女兒講，「拔拔，現在孫安佐很紅，他練得很壯」。他自己沒看過女兒們的IG，老婆會關注，但後來被女兒封鎖，老婆還因此感到失落。

劉亮佐和趙小僑一直想生孩子，曾向屈中恆討教，趙小僑透露Vicky有描述細節，知道屈生第4胎是體外，「體外還能懷孕真的太厲害了」，屈中恆大方說「就太晚體外，眷戀嘛」。他建議劉亮佐夫婦如果一直想著要小孩，反而不會成功，兩個人在很開心、放鬆狀態下，他則掛保證不會有第5胎。

劉亮佐的兒子銓銓念高一，已拍過電影、電視劇，銓銓坦言沒迷動漫，平時大多看籃球、電影等影片，趙小僑說「可能從小帶他去劇場的關係」，銓銓說自己看《寶島一村》看了30多次，後來終於演到一個有3句台詞的角色，「很開心能和許多硬底子前輩們同台，這部舞台劇帶著我長大的」。

(中時 )

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