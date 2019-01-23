國內旅遊正夯，華信官網提供五折起優惠機票，刷凱基卡再享優惠

2019年01月23日 03:03 工商 張佩芬

2019上半年除農曆春節外，還有二二八、清明節、端午節等連續假期，想要精打細算一番，留在國內輕鬆旅遊，加上最近國旅議題正夯，趁早規劃安排上半年度旅遊計畫，現在正是最佳時機，華信航空在官網上提供五折起超優惠機票折扣，刷凱基卡加碼送好禮。

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近期內規劃國內旅遊的民眾，還可以搭配交通部觀光局擴大國旅暖冬遊方案，不妨趁著這波活動搶好康。此外習慣訂購套裝旅遊的旅客，也歡迎前往華信航空官網瀏覽選購各項不同行程安排的超值優惠。詳細資料請參考華信航空官網：http：／／www.mandarin-airlines.com

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