國內旅遊正夯，華信官網提供五折起優惠機票，刷凱基卡再享優惠

澎湖大菓葉柱狀玄武岩。圖：華信提供

友善列印
工商

2019上半年除農曆春節外，還有二二八、清明節、端午節等連續假期，想要精打細算一番，留在國內輕鬆旅遊，加上最近國旅議題正夯，趁早規劃安排上半年度旅遊計畫，現在正是最佳時機，華信航空在官網上提供五折起超優惠機票折扣，刷凱基卡加碼送好禮。

華信花東航線最低5折起、澎湖航線最低53折起、金門航線最低62折起，尤其台中／高雄出發單程NT$1000有找，不論是到花蓮、台東溫泉之旅、兩大離島輕旅行，都是CP值最高的選擇。

華信飛航國內台北、台中、金門、馬公、台東、高雄、花蓮7個航點，每周約320班，航班密集，舒適便捷。訂購華信航空機票，除享有近半價的早鳥優惠價外，即日起至2019／6／30止，只要刷凱基銀行信用卡，在華信官網、華信GOAPP及7-ELEVENibon、全家FamiPort購買國內航線機票，再享第二層好康，優惠加碼送：

好康一：凱基卡購票每月最高享300元刷卡金回饋！只要在今年6月底前刷凱基卡購票，不論透過華信航空官網、App或超商購票，單筆每滿3,000元即享100元刷卡金，每月最高可享300元回饋。

好康二：分享臉書活動，再抽國內機票！只要分享凱基卡購票優惠的臉書貼文，每月再抽一組國內來回機票，一人中獎兩人同行。

近期內規劃國內旅遊的民眾，還可以搭配交通部觀光局擴大國旅暖冬遊方案，不妨趁著這波活動搶好康。此外習慣訂購套裝旅遊的旅客，也歡迎前往華信航空官網瀏覽選購各項不同行程安排的超值優惠。詳細資料請參考華信航空官網：http：／／www.mandarin-airlines.com

(工商 )

陳其邁搶當暖男！PO低溫特報影片…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。