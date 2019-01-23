快成「凍蕃薯」！台南以北低溫特報 苗栗農改僅7度

受烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今（23日）北部及東北部天氣寒冷。（本報系資料照）

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中時電子報
／整理報導
氣象局今早針對台南以北18縣市發布低溫特報。（圖取自氣象局網頁）
強冷空氣南下 天氣寒冷 穿著保暖

冷颼颼！全台快成「凍蕃薯」！今（23日）受烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣寒冷，氣象局今早針對台南以北18縣市發布低溫特報，今晨最低溫出現在苗栗農業改良場的7.0度，北部體感溫度也約8度。此外，今天高屏、金馬空氣品質不佳，外出請注意。

今日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦冷；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有局部短暫雨。

波強烈大陸冷空團在昨晚至今晨的影響最為明顯，再加上輻射冷卻作用，各地天氣寒冷。氣溫方面，今日中部以北及宜蘭的低溫下探至10、11度，其他地區低溫也達13～15度。南部中南部高溫約22~24度，早晚溫差大，另紫外線指數為低量至中量級，外出請注意

今日東北風偏強，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區仍有8至9級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

至於民眾關心的空氣品質，今日東半部有局部短暫雨，花東空品區為「良好」等級；北部、宜蘭、竹苗、中部、雲嘉南空品區及澎湖為「普通」等級，另外，雲嘉南局部地區的空氣品質在短時間內可能達「橘色提醒」等級；高屏空品區位於下風易累積污染物為「橘色提醒」等級；馬祖及金門地區為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)

今天各地天氣寒冷，中部以北及宜蘭的低溫下探至10、11度。（圖取自氣象局網頁）

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