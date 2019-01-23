1月23日三大報頭條

2019年01月23日 04:58 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●台北市長柯文哲日前以「強盜說」比喻美中台三方關係，遭民進黨立委段宜康撰文諷刺柯「傾中」的兩岸一家親立場，柯再反酸「最討厭喊獨立又在大陸做生意的人」；段不甘示弱要求柯講清楚，結果柯文哲22日怒火中燒，連續回批4次：「叫他把曲棍球吞下去再問問題！」

●加拿大媒體22日報導，美國已通知加方，將正式申請引渡保釋中的大陸電信巨頭華為財務長孟晚舟。據加國規定，美方提出引渡的最後期限為1月30日，適逢大陸副總理劉鶴赴美就貿易戰展開談判，敏感的時間點引發關注。北京痛批，美加聯手「對中國公民的人身安全和合法權益構成嚴重侵犯」，加國應「立即放人」。

●北市立委補選藍白綠競爭激烈，22日下午高雄市長韓國瑜突然旋風北上，與國民黨候選人陳炳甫合體造勢，雖然韓國瑜表示，台北市長柯文哲有自己要輔選的對象，他也有自己支持的人選，沒有硬碰硬問題，但這番同台，形同「柯韓正式對決」。

●國民黨北市立委補選候選人陳炳甫上周日舉辦造勢大會，原訂邀請高雄市長韓國瑜親自站台，但韓只透過拍影片方式替他助陣，未料，22日韓國瑜卻突然北上，2人終於合體。

◎旺報

●美中貿易糾紛已經傷及兩方的市場地位。根據一項針對全球企業執行長所做的調查顯示，企業領袖今年對於海外投資不確定性大增，寧願留在本土發展；美國雖保住2019年最受歡迎海外市場的冠軍寶座，但比重從2018年的46%大減為27%；中國受歡迎程度也從2018年的33%降至24%。

●由於中美貿易戰危機、英國無協議硬脫歐、大陸經濟成長放緩等因素，全球經濟正面對進一步下滑的風險，國際貨幣基金會（IMF）21日把今年全球經濟成長預測，由先前預估的3.7%下調0.2個百分點，至3.5%，為3年來最低。

●企業家們對今年全球經濟前景看法較去年保守，根據資誠（PwC）一份調查報告顯示，近三成的全球企業領袖認為全球經濟成長將在未來12個月內下降，較去年僅有5%的比例大增，悲觀情緒的升溫前所未見。

●大陸21日公布去年GDP成長6.6%，但卻有國際機構和外國媒體稱中國經濟實際增長只有4.1%。對此，大陸國家發展改革委新聞發言人孟瑋22日提出用電、用煤、用氣、貨運量等數字，加以反駁；並稱，2018年，中國經濟運行保持在合理區間，實現了經濟增長預期目標。

◎工商時報

●在中國公布2018年GDP成長率創28年新低後，美國總統川普當地時間21日發推文表示，中國已出現1990年以來最慢的經濟增速，所以「別玩了」（Stop play around），應與美方達成一個真正的協議（real deal）。

●美國聯邦政府局部停擺進入第5周，倘若25日（周五）仍無法開門運作，聯邦員工將是第二度領不到薪水。美國參院本周預計將表決川普日前提出的移民寬限措施，惟恐難以過關。

●正在瑞士出席達沃斯經濟論壇（WEF）的國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家Maurice Obstfeld表示，儘管中國經濟成長確實正在放緩，但官方利用下調存準率以及多項降稅舉措，緩解了中美貿易戰與經濟下滑的衝擊，因此對2019年中國GDP成長預測仍維持6.2％不變。

●儘管華為創辦人任正非近日頻現身嘗試化解公司危機，但21日傳出美國正式向加拿大提出引渡華為財務長（CFO）孟晚舟的申請，讓正在磋商的中美關係蒙上陰影，也使中國和香港股市22日全面下跌，5G概念股走弱。

(中時電子報)