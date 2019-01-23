新春來香港！閃耀維港燈影添繽紛、愛與浪漫度情人節

2019年01月23日 05:35 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

新春來香港！賞煙火、看美麗花車、精彩藝術不間斷！今年香港除初一有獲《孤獨星球》雜誌推薦為全球最值得欣賞的娛樂盛事之一「新春國際匯演之夜」打頭陣外，去年甫推出就大受好評的「閃耀維港燈影節」，為迎接西洋情人節更以「愛與浪漫」為主題新增七大藝術展品，或是也可以選擇登高望遠等傳統農曆習俗為自己來場開運之旅，讓自己在豬年能夠諸事大吉！

美國「Hiplet Ballerinas」，將獻上糅合「嘻哈x芭蕾」這種引領潮流的現代舞。（香港旅遊發展局提供）

香港賀歲巡遊─「新春國際匯演之夜」，也是新春來港旅客引頸期盼的焦點。今年新春遊行將於農曆大年初一（2月5日）晚間8時舉行，雲集全球多個知名表演團隊及世界紀錄保持者參與，為旅客送上連串具娛樂性及高難度的演出。

這次將有9部花車、25支國際隊伍參與演出，包括：

•影片在社交平台突破1億次瀏覽量的美國「Hiplet Ballerinas」，將獻上糅合「嘻哈x芭蕾」這種引領潮流的現代舞蹈。

•於美國選秀節目「美國達人秀」節目成名的菲律賓男子組合「Junior New System」，將穿上其標誌性的高跟鞋邊跳勁舞、邊展現空翻技巧。

•曾亮相「英國達人秀」兼10項金氏世界紀錄保持者、來自匈牙利的「Face Team Acrobatic Korfball」，將上演不同的籃球花式進球。

•屢獲殊榮、來自奧地利的雜技團「The Freaks Acrobatic Show」，亦會以高難度的表演吸引觀眾目光。

香港藝術家以教堂的彩繪玻璃為設計概念，拼砌出作品「愛的幾何」。（香港旅遊發展局提供）

香港今年舉行首屆「閃耀維港燈影節」成為今冬的旅人首選，為迎接即將到來的西洋情人節和元宵節－，即日起新增7項全新「愛與浪漫」之主題展品，包含來自匈牙利的巨型鬱金香燈光藝術裝置，為情侶送上色彩繽紛的光之花束；香港在地藝術家，以教堂的彩繪玻璃為設計概念，利用幾何圖形拼砌出不同心形圖案，設計出作品「愛的幾何」。

香港農曆過年除了擁有濃濃年味外，也有不同於台灣的過節體驗，除夕夜可以感受滿滿的人潮湧向街頭最後大採買，或是品嚐正港的特色盆菜美食；除了大年初一花車巡遊，大年初二更不能錯過維多利亞港的高空煙火，長達2３分鐘的高空煙火秀保證讓你目不轉睛。

「閃耀維港燈影節」為配合即將到來的西洋情人節，新增「愛與浪漫」之主題展品。（香港旅遊發展局提供）

大年初三也可以選擇賽馬試試手氣或轉動車公廟風車求好運，最後再來趟祈福登高行程，不論是大嶼山看擁有全球最高戶外青銅坐佛，或是去香港最高峰大帽山健行，新的一年為自己開啟一整年的好運氣！

(中時電子報)