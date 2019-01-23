讀書正好！台北書展特色一籮筐！金庸手稿憶武俠大師

2019年01月23日 05:50 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

愛書、愛閱讀的朋友有福囉！「2019第27屆台北國際書展」將於2月12日至17日在世貿一、三館盛大展開。今年書展於開學首週展開，將閱讀融入文化體驗教育，並聚焦全民閱讀，使閱讀不受空間與時間限制，隨時隨地都是讀書、充電的好時機。有書展大賞館、台灣文學館，還能欣賞到去年辭世的武俠大師金庸的珍貴手稿。

台北國際書展重要活動記者會貴賓大合照。（文化部提供）

2019年台北國際書展以「讀書正好」為核心精神，規劃不同主題展區，其中「幻境漫遊」、「書展大賞館」、「台灣文學館」、「青年創意館」、「數位主題館」及¬「台灣波隆那30主題館」等十分創新且具有特色展館，以及「出版力論壇」、「法蘭克福出版人才培訓課程」、「國際出版論壇」、「童書論壇」等四大論壇，為不同年齡層讀者打造精彩活動。

「幻境漫遊 CCC創作集數位體驗展」由文化部和中央研究院合作，呈現台灣漫畫內容力與科技整合，為台漫前進4月日本Niconico展的前哨活動，同時也展示CCC創作集及漫畫輔導金的第一階段補助成果。

星光熠熠的「台灣文學獎」特展，展出「台灣文學獎」12年來「小說」、「新詩」、「散文」、「劇本」及「母語文學」等得獎作品；年度最好的書與最美的書並列的「書展大賞館」將展示「書展大獎」、「金蝶獎」、「金鼎獎」及「金漫獎」等得獎作品，並展出OPEN BOOK好書獎、國藝會小說創作發表作品及本部青年創作補助作品。

年輕活力創意十足的「青年創意館」以「Ｍake A Zine」為主題，邀請小誌創作者在書展期間輪流傳達人與人交流的精神；驚喜連連的「數位主題館」以「數位時空體驗」為核心，連結現實與虛擬，展示出版與科技的跨界整合；三館的「台灣波隆那30主題館」邀請藝術家鄒駿昇規劃台灣插畫史上最強陣容，展出台灣插畫家自1989年以來的30年間在波隆那插畫展的優秀作品，更同步邀請13位台灣頂級插畫家在沙龍區舉辦創作分享活動。

另往年書展深受讀者好評的「文學書區」，今年設有「文學小酒館」，以輕鬆的方式貼近讀者，有時是酒館，有時是讀者閱讀區；有好酒沉甕底的經典、在地台灣主題著作，更有與新世代讀者接軌的新釀作品，引領讀者體驗充滿台式、草根，又是清新、慵懶與跨界混搭的文學特調。另外，台灣獨立書店文化協會、獨立出版聯盟及NGO團體等所規劃「公民書區」帶領大家「讀字上雲端」，喚起對閱讀的動力，以及透過書寫以及行動與民眾產生更多的互動，呈現台灣出版文化的多樣性。

在出版專業方面，一位難求的台北國際書展四大論壇持續引領趨勢，包括：出版力論壇、法蘭克福出版人才培訓課程、國際出版論壇、童書論壇等，以大師級講師、內容切合時事，為出版業注入國際視野提升知識鍛鍊。

在國際交流方面，除了德國主題國館以German Stories為主題，以400多本圖書、展覽、音樂等各種動靜態方式展出「德國故事」，位於一館的國際區亦相當精彩，歐洲館集結奧地利、捷克等6國聯展精銳盡出，西語文化館5國聯展一樣精彩。

本次書展亦透過「城市在閱讀」閱讀推廣活動，不僅在北北基，也串連全國各類閱讀推廣活動向各角落展開，並透過「開學趣書展」活動邀請全台學子參觀書展，將閱讀融入文化體驗教育中。更特別邀請說書人冏星人、金鐘獎新進演員連俞涵及師大附中何峻德、殷雷洊、管力鋐3位高中生擔任閱讀代言人號召青春族群響應「讀書正好」運動！

(中時電子報)