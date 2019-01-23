第二屆兩岸劇本創投平台公布！懸疑愛情題材奪大獎

「第二屆兩岸劇本創投平台」30萬獲獎者林之航。（主辦單位提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

好的戲劇、影視作品，前提是需要一個好的劇本！兩岸人才發揮創意，寫推理、看人情、訴親情，讓我們看到這時代的美與好！第二屆兩岸劇本創投平台，於2018年7月開始，平台陸續從近200件作品中，選拔出今年的獲獎作品林之航的《小瞳的奇幻咖啡屋》，除了可獲得30萬元的簽約金外，也將由兩岸戲劇公司投資進行製作與巡演計畫。其餘進入最後階段的作品，也將獲得獎勵金以及代理推廣的機會。

今年進入最終階段的作品有富有推理思維的《15%秘密》（高敏海）、挖掘人情溫暖的《尋找「陳大明」》（鄭淑麗）、親子題材的《萌犬嘯天》（周玉軒）、喜劇風格的《文青七日速成班》（李永忻）、奇情幻想的《拍賣前任》（彭雅淑）、懸疑愛情《小瞳的奇幻咖啡屋》（林之航）、青年逐夢的《候鳥》（張懷恩），而最終確定由《小瞳的奇幻咖啡屋》獲得最終版權購買大獎30萬元。

其他入圍作品也將透過平台持續進行推廣，獲獎者林之航在獲選後感動落淚，想起過世祖母曾經鼓勵實踐夢想，必定要有始有終，如今獲獎有家人的支持，也有對夢想的肯定。今日出席擔任資深藝人屈中恆、唐從聖除了恭賀獲獎的創作者外，也給予平台未來發展十分的肯定。

第一屆首屆獲獎劇本《陰差陽錯》2018年已於北京首演，在兩岸戲劇製作公司的投資與監製合作，邀請新銳藝術家王子川擔任導演與演出，獲得北京觀眾好評。

而今年《陰差陽錯》將回到台灣，由果陀劇場進行製作。也為了更符合台灣觀眾的接受度，更名為《陰差哪有那麼笨》，資深演員劉亮佐也攜家人一同出席，也希望為同樣踏入戲劇演出的兒子劉子銓開拓新的戲劇發展機會，劉亮佐：『作品需要被看見，才能有生命得延展』。

(中時電子報)

讀書正好！台北書展特色一籮筐！…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。