第二屆兩岸劇本創投平台公布！懸疑愛情題材奪大獎

2019年01月23日 06:19 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

好的戲劇、影視作品，前提是需要一個好的劇本！兩岸人才發揮創意，寫推理、看人情、訴親情，讓我們看到這時代的美與好！第二屆兩岸劇本創投平台，於2018年7月開始，平台陸續從近200件作品中，選拔出今年的獲獎作品林之航的《小瞳的奇幻咖啡屋》，除了可獲得30萬元的簽約金外，也將由兩岸戲劇公司投資進行製作與巡演計畫。其餘進入最後階段的作品，也將獲得獎勵金以及代理推廣的機會。

今年進入最終階段的作品有富有推理思維的《15%秘密》（高敏海）、挖掘人情溫暖的《尋找「陳大明」》（鄭淑麗）、親子題材的《萌犬嘯天》（周玉軒）、喜劇風格的《文青七日速成班》（李永忻）、奇情幻想的《拍賣前任》（彭雅淑）、懸疑愛情《小瞳的奇幻咖啡屋》（林之航）、青年逐夢的《候鳥》（張懷恩），而最終確定由《小瞳的奇幻咖啡屋》獲得最終版權購買大獎30萬元。

其他入圍作品也將透過平台持續進行推廣，獲獎者林之航在獲選後感動落淚，想起過世祖母曾經鼓勵實踐夢想，必定要有始有終，如今獲獎有家人的支持，也有對夢想的肯定。今日出席擔任資深藝人屈中恆、唐從聖除了恭賀獲獎的創作者外，也給予平台未來發展十分的肯定。

第一屆首屆獲獎劇本《陰差陽錯》2018年已於北京首演，在兩岸戲劇製作公司的投資與監製合作，邀請新銳藝術家王子川擔任導演與演出，獲得北京觀眾好評。

而今年《陰差陽錯》將回到台灣，由果陀劇場進行製作。也為了更符合台灣觀眾的接受度，更名為《陰差哪有那麼笨》，資深演員劉亮佐也攜家人一同出席，也希望為同樣踏入戲劇演出的兒子劉子銓開拓新的戲劇發展機會，劉亮佐：『作品需要被看見，才能有生命得延展』。

(中時電子報)