山櫻花開5成 快來福壽山追「櫻」

2019年01月23日 08:08 中時 陳淑娥

福壽山農場「千櫻園」的櫻花高達6000多株。（陳淑娥翻攝）

福壽山農場「千櫻園」對外開放首日，吸引迫不及待的追「櫻」族造訪。（陳淑娥攝）

福壽山農場「千櫻園」櫻花品種相當多，賞櫻期長達2個多月。（陳淑娥攝）

一朵朵的嬌嫩的櫻花令人愛不釋手。（陳淑娥翻攝）

全台各地追「櫻」行程陸續展開！位於高海拔的福壽山農場「千櫻園」，22日正式開放遊客參觀，占地8公頃種植6000株櫻花，由緋寒櫻打頭陣，目前花開約5成，富士櫻、吉野櫻等多個品種也將接力登場，從1月底到4月初都能一睹櫻花風采。

福壽山農場表示，占地8公頃的「千櫻園」種植6000株櫻花，日前已清園完畢，即日起上午7點至下午5點正式開放遊客參觀，成林的櫻花盛開時相當漂亮，是輕鬆的賞櫻秘境。

由於農場高海拔氣候關係，種植的櫻花品種相當多，從1月底緋寒櫻，2月中富士櫻、昭和櫻，3月吉野櫻、大島櫻、鬱金櫻，以及3月底特殊品種一葉櫻、菊櫻、御衣黃櫻等，都將接力綻放，賞櫻期長達2個月左右，從1月底到4月初都有花可賞，讓追「櫻」族大飽眼福。

園區目前由緋寒櫻打頭陣綻放，開花約5成，盛開花期預計至2月中，緋寒櫻又稱山櫻花、緋櫻，是台灣原生種及分布最廣的櫻花；而嬌嫩的紅粉佳人也忍不住偷跑，開花約1成，吸引許多迫不及待的遊客搶先上山賞櫻。

福壽山農場指出，不僅「千櫻園」的櫻花迷人，包括鴛鴦湖、旅遊中心及華泰園區也有浪漫的櫻花，其中鴛鴦湖畔有一棵老山櫻花，盛開時一枝獨秀，緋紅的花朵讓櫻花樹特別顯眼。而御衣黃櫻花朵呈黃綠色，猶如日皇室衣服配色，故有御衣之稱，當花朵要掉落時，花蕊部分開始轉桃紅色，是遊客必造訪的獨特櫻花。

(中時 )