媽媽自誇「年輕時超正」 拿出19歲照片讓女兒跪了

2019年01月23日 07:59 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

在PS技術不發達的年代，長輩「零修圖」的美照時常讓晚輩驚豔！一名女網友表示媽媽自誇「年輕時超正，很多人追！」，女網友對媽媽說法半信半疑，直到媽媽拿19歲美照，讓女網友自愧不如「我輸了！」，眾多網友也暴動「太太我喜歡妳啊！」

女網友在《Dcard》發文，指出每到過年大掃除，媽媽總是能挖出一堆舊照片，再自豪地說「我年輕的時候超正！又很多人追，家門口總是一堆男生在等我出來」，還要原PO「不信去問外婆」。

原PO一直對媽媽「年輕戰績」半信半疑，直到日前媽媽拿出她19歲的照片，果真讓原PO「不得不信」，自愧不如。只見原PO媽媽年輕時擁有圓滾滾的大眼、微翹的鼻子及櫻桃小嘴，留著韓系空氣瀏海，穿上時髦針織毛+毛帽，宛如現代網紅。

原PO看到媽媽年輕照片震驚不已，媽媽還驕傲對女兒說「看看你的19歲再看看我」，讓原PO服氣的說「好的，我輸了！」。底下網友紛紛留言「羨慕原po爸」、「穿越劇都是真的」、「太太我喜歡妳啊！！」、「以前的女生真的都好仙氣好漂亮」、也有人求原PO照片「我想看女兒19歲的樣子」、「我想看女兒19歲的樣子」。

(中時電子報)