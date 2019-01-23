不捨鄭惠中遭綠圍攻 羅智強轟小英：先向馬道歉！

資深藝人鄭惠中召開記者會向鄭麗君道歉。(廖映翔攝)

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中時電子報
/綜合報導

文化部長鄭麗君昨遭資深藝人鄭惠中掌摑，前行政院長賴清德、副院長陳其邁、發言人Kolas、內政部長徐國勇等人都在臉書聲援，強調立場可以對話、暴力不該容忍。對此，國民黨台北市議員羅智強表示，他不能接受暴力，但民進黨譴責前，請先向馬英九道歉，因為當時被丟鞋，蔡英文沒有譴責施暴者。還怪罪馬英九。

羅智強今在臉書表示，他也不認同暴力，意識形態再不同，我們都不該暴力相待！但是，他說，「民進黨人打人耳光時，全黨態度又是如何？」唐德明主委説的，「邱議瑩掌摑李慶華、管碧玲掌摑洪秀柱時，民進黨在哪裡？」。

他更要提的是蔡英文，馬英九總統任內遭丟書擲鞋暴力攻撃，「蔡英文非但不譴責，還探視嗆馬團體，指責馬英九」，要他「要求別人包容，自己應更懂得包容」，羅智強指出，他當時就批評，蔡這種做法等於變相鼓勵對國家元首施以暴力，從此國家元首再無寧日，因為，「每一雙丟往國家元首的鞋與書，都被蔡英文自己賦予了正當性」。

羅智強還強調，「就連我自己，也曾在2013年的時候，在地檢署前，被反馬民眾巴頭」，他說，「當時民進黨有人出來説過一句譴責嗎？」。

他說，他不認同打鄭麗君耳光的做法。但民進黨的人要譴責之前，是否先請蔡英文向馬英九道歉，道歉當年的她不但沒有勇氣站出來譴責施暴者，還把罪怪給馬英九不包容，間接鼓勵群眾對馬英九施暴。

(中時電子報)

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