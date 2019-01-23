蔡稱暴力不該容忍 李正皓揭過往事蹟諷：比打臉更打臉

2019年01月23日 08:13 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

文化部長鄭麗君昨出席華視關懷演藝人員春節餐會，逐桌敬酒時，遭反對「去蔣化」的資深藝人鄭惠中賞了一巴掌，引發議論。總統蔡英文昨在臉書寫道，她撥電話給鄭麗君表達關心跟慰問，並強調「立場可以對話」、「暴力不該容忍」。對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓諷刺表示，蔡英文這篇臉書對照她過去的言行，真的是比打臉更打臉。

鄭麗君昨遭鄭惠中呼巴掌，引發外界關注！對此，蔡英文在臉書貼出去年和鄭麗君在國家人權博物館揭幕的照片，並表示她看了巴掌影片，撥了通電話給鄭，向她表達關心跟慰問，也希望她放寬心，繼續加油。蔡也呼籲台灣社會保持冷靜，對任何議題應該理性討論，不要助長非理性暴力行為。她並反問「同樣的行為如果發生在威權時代，會是什麼結果？這個問題的答案，正是我們應該珍惜民主的理由」。貼文最後也標註「立場可以對話」、「暴力不該容忍」。

對此，李正皓在臉書發文指出，這世上99.9%的人都有資格說「立場可以對話；暴力不該容忍」，唯獨蔡英文沒資格說。

李提及2012年國際人權日，馬英九出席開幕式時，遭到抗議人士丟鞋攻擊時，蔡英文不僅去凱道探視嗆馬人士外，還說馬英九在要求別人包容時，自己應更懂得包容，畢竟他是國家領導人。「馬英九被打，蔡英文就叫馬英九吞下去、要包容；鄭麗君被打，蔡英文就說立場可以對話，暴力不能容忍」。

此外，管碧玲打洪秀柱、蘇嘉全推楊鎮浯、邱議瑩打李慶華，當時身為民進黨黨主席的蔡英文，有沒有譴責過他們？是不是不但不譴責，反而容忍、甚至是讚許他們的暴力？李正皓直言，蔡英文該則臉書貼文對照她過去的言行，真的是比打臉更打臉。

(中時電子報)