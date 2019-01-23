支持台灣重返世衛組織 美眾議院無異議通過

新任眾院外交委員會主席恩格爾連署的支持台灣重返世衛組織法案，22日在眾院無異議通過。圖為2017年世界衛生大會。（中央社檔案照）

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中時電子報

美眾院議員約霍提案、新任眾院外交委員會主席恩格爾連署的支持台灣重返世衛組織法案，今天在眾院無異議通過。法案要求美國國務卿研議策略，協助台灣重獲世衛觀察員地位。

法案主要是要求美國國務卿研議策略，協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員地位。法案指出，台灣從2009年以觀察員身份參加世界衛生大會（WHA）活動。但在總統蔡英文於2016年上任後，台灣國際空間遭到中國打壓，2016年世衛大會邀請函姍姍來遲，2017與2018年更是未能接獲邀請。

法案要求美國國務卿應支持並協助台灣參與世界衛生大會，若是台灣仍未能獲邀出席，國務卿必須提交報告說明。這項法案今天在眾議院院會無異議通過後，將送交參議院表決。

美國新國會在3日正式走馬上任後，約霍（Ted Yoho）在小修法案內容更新至最新資訊後，於8日再度提案，並獲得麥考爾（Michael McCaul）、恩格爾（Eliot Engel）、夏波（Steve Chabot）與費茨派垂克（Brian Fitzpatrick）共同連署。

這項法案去年也曾在聯邦眾議院表決通過，但因為參議院議程緊湊，未能排入參院法案表決議程。根據規定，在新國會成立後，所有未經參眾兩院通過生效的法案，都必須重新提案。

美國國會長期支持台灣有意義參與國際組織。去年5月世衛大會召開前夕，包括現已退休的時任眾院外委會主席羅艾斯（Ed Royce）與恩格爾在內的172名眾議員，聯合致函世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），要求世衛組織應無條件讓台灣以觀察員身分，參與世衛大會及相關技術性會議。

美國國務院的一貫立場則是支持台灣成為不以主權國家為參與資格的國際組織會員，也支持台灣有意義參與以主權國家為會員資格的國際組織。

(中時電子報)

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