影》不敵濃霧 陸雪龍號南極撞冰山

2019年01月23日 08:41 中時電子報 楊幼蘭

陸極地考察船「雪龍」號南極撞冰山

中國大陸極地考察船「雪龍」號19日在阿蒙森海（Amundsen Sea）密集冰區航行，執行第35次南極考察任務時，因受濃霧影響，與冰山相撞，導致船首桅杆及部分舷牆受損，不過沒有人員傷亡。

據央視報導，中國大陸自然資源部說，儘管船隻部分受損，但壓載水艙、油艙，主機與其他船舶動力設備，還有通訊導航設備等都能正常運作。而根據大陸22日公佈事故後的片段顯示，「雪龍」號撞上冰山後，船頭甲板佈滿冰雪，初步估計約有400立方公尺，重達250公噸。

《商業內幕》（Business Insider）網23日指出，「雪龍」號北京極地雄心的關鍵要角。它2017年秋穿越西北航道（Northwest Passage），是第一艘成功航行3大主要北極航線的中國大陸極地考察船。

儘管中國大陸有3艘輕型破冰船，但「雪龍」號是目前唯一的極地考察破冰船，第二艘仍在建的是「雪龍2」號。而「雪龍2」號不僅是大陸第一艘自製的科考破冰船，也是世上首艘採用雙向破冰技術的極地考察破冰船，由芬蘭阿克爾北極技術公司（Aker Arctic Technology）和中國船舶工業集團第708研究所聯手設計，結構破冰強度為PC3級，可望於2019年5月交付使用。

「雪龍」號是去年11月2日從上海中國極地考察國內基地碼頭出發，前往南極。自然資源部回應說，他們高度重視這起事件，已立即研究部署並加以因應，首先是人員安全，也會監測船舶狀態，並安排檢修受損部位，在確保安全的前提下，制定後續科考作業方案。

第35次南極考察隊由351人組成，按照計劃，這次考察任務將包括最新南極科考站羅斯海新站的建設、泰山站二期工程收尾，以及固定翼飛機考察與國際合作等。

(中時電子報)