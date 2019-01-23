中市警第六分局及西屯區民防中隊 寒冬送暖

2019年01月23日 08:57 中時 盧金足

十方啟能中心主任游月菊（右）感謝台中市警察局第六分局員警、同西屯區民防中隊的愛心。（盧金足翻攝）

天氣冷，愛心強強滾！警察局第六警察分局分局長陳武康在「108年加強重要節日安全維護工作協調會」中，特別要求主動關懷街友、低收入戶、獨居老人等弱勢族群，幫助他們溫馨過新年。第六分局員警即偕同西屯區民防中隊前往位在台中大坑的十方啟智文教基金會附設十方啟能中心，以實際行動為社福單位送上滿滿的祝福。

十方啟能中心以推動智能障礙青少年啟智教育及啟能訓練，幫助他們有自力更生能力回歸社會，減輕家庭負擔和社會問題為目的，服務年齡0至6歲早期療育幼兒及18歲以上身心障礙、自閉症及多重障礙日托服務。

十方啟能中心主任游月菊說，該機構全年運作約需4000萬元經費，政府補助三成，另需社會各界募款七成，但近年由於受到經濟不景氣及與其他公益團體募款排擠的影響，經營困難，常遇財源青黃不接窘境。

西屯區民防中隊中隊長何依坤為人樂善好施，付出心力奉獻公益慈善，平時即是十方啟能中心的志工，並常到院內成立的愛心樹上咖啡座及餐點工作坊用餐，增加院童服務機會，更為樹上咖啡座增加收入，以實際行動替練習當服務生及學習一技之長的院童們加油打氣。

此次趁著歲末春節前夕，特地邀集民防中隊幹部參訪並致贈慰問金二萬元及民生物資，西屯分隊長張央昇、永福分隊長許偉英更響應善行，分別以個人名義加贈二萬元及六千元，十方啟能中心感謝來自各界的愛心，也感受第六分局及西屯區民防中隊的濃濃人情味。

(中時 )