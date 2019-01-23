美前總統卡特專訪：陸對美國繁榮至關重要

2019年01月23日 09:39 中時 楊家鑫

陸美貿易戰膠著之際，前美國總統卡特接受美國之音專訪時表示，美陸關係現在以及未來很長時間都會是世界上最重要的雙邊關係。他希望目前的陸美貿易問題談判能改善兩國的經濟，「當我們無法與中國好好相處時，這會傷害我們兩國，不是只有中國，也會在經濟上損害美國」，「我認為長遠來看，美國人民會發現，與中國好好相處對我們自身的繁榮、我們自身的和平與美好的生活至關重要」

美國之音報導指出，卡特表示，「我在白宮期間完成的最有長遠意義的重要成果，就是把和中國的外交關係正常化。」他說，大陸仍然存在一些問題，正在試圖克服。「中國自1979年以後就沒有發生過戰爭，而我們則花了幾兆美元在伊拉克等地打仗。中國在過去這段時間做得非常好，他們不僅將基礎建設發展到一個令人欽佩的水準，甚至幾乎完全擺脫了極端貧窮的狀態。」

卡特說，未來一兩年內，大陸領導人或將宣佈所有中國大陸人民都擺脫了貧窮，「這是一個出色的成就，我認為他們十分有智慧地運用了他們的巨大財力，而我們卻把很多財力花在不必要的戰爭上。」

卡特指出，美國和大陸的關係現在以及將來很長時間都會是世界上最重要的雙邊關係。在川普政府領導下，美陸關係暫時有所退步，但無法預測未來下一任會怎麼做。「我會持續利用我的影響力，利用卡特中心的影響力，讓我們本著尊重、並以彼此坦誠開放的態度來處理和中國的問題。」

報導稱，卡特表示，與大陸建交後，美國國會通過《台灣關係法》保護了台灣的利益，保護了美國的利益。「我們在美台關係的條約中有相關條款，規定要提前一年通知，所以我通知台灣，一年後我們跟中國將有正常化的關係，而不是台灣。我們繼續保持商業關係。」

他說，「我們做出的另外一個承諾是，不向台灣出售可能從台灣攻擊中國的進攻性武器。我完全遵守了這一承諾，但我的一些繼任者，我就不說都有誰了，或許出現了一點偏離。」

(中時 )