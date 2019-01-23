牽制大陸？日將與法、加簽署軍隊物資互通協定

2019年01月23日 09:49 中時 楊家鑫

2018年是日本軍力急速擴張的一年，2019年伊始，東京便試圖延續這一勢頭。大陸參考消息網引述日媒報導稱，日本政府計畫在今年國會提交一項協議，以便讓自衛隊與法國和加拿大軍隊實現糧食、燃料彈藥等物資融通。加上此前與美英澳印同樣簽署，形成跨越大半地球、連接6國的協定。「考慮到中國在南海的影響力，日本此舉是為了擴大在太平洋的防衛合作框架」。

大陸參考消息網引述《日本經濟新聞》報導指出，日本政府將在2019年國會例會上提交一項協議，以便讓自衛隊與法國和加拿大軍隊實現物資融通。這份名為《相互提供物資與勞務協定》（ACSA）的協議如果生效，那麼日本自衛隊與法國和加拿大軍隊之間將可以相互提供糧食、燃料和彈藥等。

報導還透露，日本於2018年4月與加拿大簽署該協議，同年7月與法國簽署，目前兩國也正在推進國內程序。而除了法加兩國以外，日本還分別與美國、英國、澳洲和印度四國簽署了這項協定。

報導稱，日本政府宣稱，該協定的應用環境是「聯合國維和行動和大規模災害等」。但「考慮到中國在南海的影響力，日本此舉是為了擴大在太平洋的防衛合作框架」。

參考消息網報導稱，大陸社科院日本研究所副研究員張曉磊認為，日本與多國簽署這項協議主要有三方面考量。首先，這可使日本在未受到武力攻擊的情況下也能與其他國家軍隊之間互相提供彈藥等後勤支援。實際上是擴展了自衛隊的許可權。

其次，繼續落實日本的「印太戰略」多邊安全合作框架。其三，標誌著日本國際協調安全戰略的加強和深化。由此可見，雖然憲法並未修訂，但日本走向所謂「正常國家」的道路可謂「小步快跑」。

張曉磊表示，針對日本的新動作，大陸一方面要看到日本在印太地區聯合各國對陸防範的意圖愈加明顯；但在另一方面也要看到，在非傳統安全合作，如應對大規模災害等方面，陸日實際上也有開展非傳統安全合作的空間和機會。

(中時 )