傳美取消與陸貿易談判 白宮否認

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包括英國金融時報等多家外媒披露，美國因與中國在智慧財產權問題上仍存在分歧，取消原訂本周與中國的副部級會議。但白宮隨後出面否認，稱並未安排過該會議。

英國金融時報指出，美國貿易代表萊海澤（RobertLighthizer）與中國商務部副部長王受文、財政部副部長廖岷原訂本周於美國舉辦會議，為之後中國國務院副總理劉鶴的磋商鋪路，但美國因為與中國在智財權等結構問題上缺乏共識而取消會議。

白宮隨後出面否認報導，白宮顧問庫德洛表示，雙方從未籌備過該會議。美國國務卿蓬佩奧也指出，對中美談判表示樂觀。但受到該報導以及全球經濟悲觀看法，美股周二重挫。

美國貿易代表萊特希澤據報拒絕與兩名中國副部級官員本周面談，因為兩國在知識產權存在分歧。白宮顧問庫德洛其後否認，稱雙方從未安排籌備會議。

報道稱，美國貿易代表萊特希澤(RobertLighthizer)原定於本周將會晤兩名中國副部長級官員，現時決定取消相關會談。英國《金融時報》引述消息指，中方提議讓商務部副部長王受文和財政部副部長廖岷前往美國舉行預備會談，為為中國國務院副總理劉鶴和美國高級官員定於本月30日至31日舉行的磋商鋪路，萊特希澤上周在與美國國會議員的會晤中，確認中美兩國在知識產權等結構性問題上的協商缺乏進展。

CNBC得到白宮回覆稱，「雙方的團隊仍在保持接觸，為本月底劉鶴訪美談判做準備。」

此外，華為事件繼續發酵，亦為中美會談構成帶來不利氣氛。

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