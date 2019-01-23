選總統？苦苓稱柯P「四個沒有」 網友回應超嗆！

2019年01月23日 09:50 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

日前曾有民調顯示，2020總統大選若是台北市長柯文哲、前新北市長朱立倫及總統蔡英文三人角逐，柯文哲以38.7%的支持度穩居龍頭，因此外界高度關注柯是否會參選。對此，名嘴苦苓則認為柯不是適當的總統人選，因為他有「四個沒有」，但該評論也引來許多網友議論，有網友便一一駁斥苦苓論點。

苦苓昨在臉書表示，他認為柯文哲有「四個沒有」，包括沒有修養、沒有能力、沒有原則、沒有中心思想。對於沒有修養部分，苦苓說做人可以心直口快，但不可不顧進退應對，他提及柯曾把外賓送的禮物公開說是「破銅爛鐵」；手下的人不合求去，大可好聚好散，卻說沒有錢搞就不做了、棄職潛逃。此外，和小英總統的「北門會」，苦苓說柯不想見她大可不見，何必當著媒體和全國觀眾的面前給她難堪。他說若有這麼沒有修養的總統，將來不知要得罪多少官員、惹惱多少的外賓。

至於沒有能力部分，苦苓說柯文哲四年任內，除了北門之外，可說是一事無成，「請問五大弊案現在辦了幾件？請問青年住宅現在蓋了幾間？請問大巨蛋到底什麼時候可以完工？請問當初雷厲風行要拆的違建拆了幾間？就連內湖的交通阻塞問題，除了提出一個『共乘』的沒用方法之外，到現在是不是問題依舊？」苦苓說看著柯的政見一一落空，真的不知道還會投票給他的人，心裡到底在想什麼？他質疑，難道是大家自暴自棄，覺得反正選給哪個黨都沒用，只要投給讓大家開心的人就好了？

對於苦苓評論，有網友一一提出反駁，針對柯有沒有能力的部分，該網友說柯文哲的確沒有建設太多新的東西，但以台北先進的城市，最需要的根本是老城翻新而不是蓋新的建築體！很多地方都有殘破不堪需要重整，但這也是歷任市長最不想做的，因為沒有政績。

此外，對於沒有修養的部分，苦苓說「北門會」柯對小英的態度惡劣。該網友則認為，於公，台北市長必須要會小英總統，於私，活摘器官案雖然不是民進黨所為，但民進黨人士一概沉默或是火上加油，沒有一個人出來替柯講話，「如果是您，這種無中生有的事情你能夠在一個月內馬上坦然釋懷，那還真的不是人類」。

不過也有網友認同苦苓，並表示「這次你講的很好」、「分析太精闢」、「讚! 完全命中」。

(中時電子報)