尾牙「頭獎」掉了！警追1天找到幸運得主

2019年01月23日 10:02 中時 曹婷婷

掉在馬路中央的「頭獎」。（永康警分局提供）

「頭獎」掉路邊竟能找回！蔡姓男子21日晚間參加尾牙幸運抽中頭獎，騎機車返家途中卻掉落，好心民眾當晚9時許行經永康區新行街與三村一街口，看到一個貼有「頭獎」貼紙禮品掉馬路，認為失主一定很著急，趕緊拿到鹽行派出所報案，值班警員李寰文找了一天，終於找到失主，蔡先生沒想到能失而復得，感到不可思議，感謝警方協助讓這份好運延續下去。

「誰的頭獎掉了？」民眾21日晚間9時許行經永康區新行街與三村一街口，看到一個包裝完整禮品掉在馬路中央，擔心造成車禍，將它撿起移至路旁，仔細一看禮品竟貼有「頭獎」貼紙，認為失主一定很著急，趕緊拿到鄰近鹽行派出所報案。

值班警員李寰文看到是「頭獎」禮品也很驚訝，研判是剛吃完尾牙的民眾遺落，心想失主勢必十分著急，立即前往該路口調閱監視器，可惜無法取得相關畫面，李員2靈機一動，前往鄰近飯店詢問21日晚間是否有團體機關舉辦尾牙抽獎？再依據所留聯繫電話逐一撥打詢問，皇天不負苦心人，馬上找到準備該頭獎禮品的單位，再輾轉聯繫上「頭獎得主」。

蔡姓失主22日晚間9時許前往鹽行派出所認領，表示當晚吃完尾牙後開心地帶著頭獎「電鍋」禮品騎車回家，結果卻中途不慎掉落，循原線返回尋找卻未果，失落返家，沒想到能失而復得，感到不可思議。

(中時 )