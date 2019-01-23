搶救空氣品質 淨博會24日登場

2019年01月23日 09:44 中時電子報 綜合報導

空氣汙染不但提高了人類罹患中風、心臟病、肺癌及心血管等疾病的風險，這個「隱形殺手」每年也奪走了700萬條人命，同時也被世界衛生組織（WHO）國際癌症研究機構（IARC）列為第一級致癌物，更成了人類死亡的第四大殺手！

為了喚起民眾對呼吸權的重視，以及提升國內空氣品質淨化科技及強化空氣品質淨化技術的交流，由前行政院環保署署長沈世宏領軍成立的台灣空氣品質健康安全協會，今年1月24日將在新北市泰山區明志科技大學創新大樓舉辦「2019年台灣室內空氣品質淨化博覽會」，邀請國內空氣品質淨化領域學者、專家及產業界菁英參加論壇，探討空氣品質淨化的現況與未來發展，期能為改善空氣汙染盡一分心力。

「2019年台灣室內空氣品質淨化博覽會」的活動分為「室內空氣品質淨化產業實務論壇」、「室內空氣品質淨化學術研究論壇」、「室內空氣品質相關淨化科技、產品與方法展覽會」三大內容，不但有產、官、學界的學術與產業技術交流，更有國內許多空氣品質淨化產業的展覽活動。

而為了擴大這項活動的參與度，台灣空氣品質健康安全協會除了歡迎關心包括孩童呼吸健康的民眾參加活動、了解空氣品質淨化技術與相關產品外，也邀請產學界共襄盛舉，更獲得了各界及行業的熱烈支持，不少政府機關、公民營企業、大專校院、醫療機構、區域醫院、幼兒機構、社會福利機構、交通運輸(台鐵、高鐵、捷運、航空、客運)單位、文化社會教育機構、旅館、展覽中心、百貨商場、市場、餐飲業、體育運動健身場所、公眾休閒娛樂場所、金融機構、電信事業等依「室內空氣品質管理法」列管空氣品質場所，也都派員報名參加「室內空氣品質淨化產業實務論壇」、「室內空氣品質淨化學術研究論壇」，並參觀「室內空氣品質相關淨化科技、產品與方法展覽會」，藉以作為改善室內空氣品質的參考。

(中時電子報)