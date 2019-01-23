空姐老婆「出軌＋吸毒」？ 機師爭女兒被狠打臉

2019年01月23日 09:45 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

居住美國的李姓機師與同公司的空姐結婚，婚姻維持10年後就離婚，女兒監護權歸前妻。李男指控前妻生活不檢點，沒辦法做未成年女兒的榜樣，申請停止親權，反遭女兒打臉「死都不想見他(爸爸)，要救媽媽。」，台中地院法官駁回李男聲請。

判決書指出，李男原先與妻女一家3口住在美國休士頓。李男指控，老婆2012年與一名男子發生婚外情，李男發現後提出提婚，老婆卻與「小王」先發制人，用刮痧所造成的瘀血，冒充為李男毆打的證據，對他提出妨害自由、家暴等多項刑事告訴。2013年，李男與老婆離婚，老婆將女兒帶回台灣娘家，李男卻因刑事案件須滯留在美國無法出境，只能用電話與女兒聯繫。

李男指控老婆婚後不做家務事，整天與友人徹夜唱歌玩樂，至少出軌3次，他當時考量女兒年幼，不忍破裂的婚姻造成小孩負面影響，選擇隱忍。他說老婆貪圖玩樂，還疑有吸毒等不良惡行，無法作為小孩榜樣，聲請改定女兒親權人。

李男前妻則反駁李男說法，她否認對婚姻不忠，供稱居住美國期間，李男就曾恐嚇她們母女檔，威脅要傷害年幼稚女，被美國法院判決剝奪對女兒探視權，還被美國警方以電子腳鐐監控。她選擇再原諒李男一次，從台灣回到美國與李男同住，孰料李男惡行不改綁架她，持槍、刀恐嚇要同歸於盡，李男因此被送進勒戒所，之後女兒看到爸爸也是躲在房間發抖。

法官審酌，李男前妻回台後與女兒感情深厚，法官評估她提出女兒的心理評估報告，發現女兒明顯對父親有厭惡情緒，聽到父親到台灣找她時，連續1個禮拜做惡夢，還表示「死都不想見他(爸爸)，要救媽媽。」經綜合考量，法官駁回李男停止前妻親權之訴。

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(中時電子報)