台鐵員工關懷中心落成張政源籲「同仁要想得開」

2019年01月23日 10:00 中時 李宜秦

台鐵今（23）日於本部設置「台鐵心驛」員工關懷中心，並在北中南宜花各地設置5個關懷據點。（李宜秦攝）

交通部台鐵局勤務繁重，有時會面臨重大事故的發生。台鐵今（23）日於本部設置「台鐵心驛」員工關懷中心，並在北中南宜花各地設置5個關懷據點。未來據點將採定期活動，醫師也會進駐中心，為同仁提供輔導諮商服務。台鐵局長張政源笑稱，「希望同仁要想得開」，也表示接下來將在行政院台鐵改革推動小組討論同仁調薪問題。

去年10月底，台鐵發生普悠瑪列車翻覆事件，造成多起傷亡，當事司機員尤振仲因此心理受到創傷，醫生也判斷其仍需繼續治療。台鐵考量到全局約1萬6000名的同仁，每天都須面對全國第一線旅客，尤其司機員可能會面臨車禍、撞到動物或路人等行車狀況，可能面臨內心崩潰，為幫助員工心理預防與事後心理重建，台鐵今日揭碑「台鐵心驛」的員工關懷中心。

台鐵今在局本部3樓設置關懷中心，未來將運用其辦理輔導諮商、舒壓工作坊、關懷員訓練等多元化員工協助方案，近期也將舉行定期活動，並結合勞安臨場醫師約診，另開放同仁預約個人輔導諮商。台鐵心驛分為「事件前預防」、「事件中應對」、「事件後協助」三大規劃，之後將招募人力，由專任人員進駐台鐵心驛。

台鐵局長張政源表示，只要是有需求的同仁，都可以多加利用台鐵心驛，他表示，台鐵同仁的工作很辛苦，雖然是正常人，卻不能正常上班，心理、體能上都需要有所調適，設置員工關懷中心最大初衷就是「希望同仁要想得開」。

張政源表示，台鐵是百年老店，員工的工作環境已經很有歷史，目前正積極要求各單位改善，正在整建的部分要求在今年完工，新建的內容則是今年需設計完成、明年完工，落實照顧同仁工作環境。

此外，張政源也說，台鐵同仁待遇方面已數十年沒有檢討，坦言「有檢討空間」，他表示，之後行政院會成立台鐵改革推動小組，屆時將討論薪資與組織調整等問題。

(中時 )