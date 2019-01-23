影》9時9分落地 比基尼登山客下山了

影》9時9分落地 比基尼登山客下山了
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中時電子報
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山友在家整理抽屜時，「發生」感應，找到GIgi生前寄給他的明信片。（照片由山友提供）
直升機降落同富國中操場。（沈揮勝翻攝）
「比基尼登山客」吳季芸遺體，上午9點許由空勤直升機吊掛運到南投縣信義鄉同富國中。（沈揮勝翻攝）

「G哥」下山了！以比基尼登頂照知名的登山客吳季芸，不幸在獨攀中央山脈南三段路程中殞命，昨3度吊掛失敗，今早空勤直升機第4度出動，終於順利將吳季芸遺體吊出，於9時9分落地同富國中。

吳季芸獨攀中央山脈馬博橫斷接南三段，不幸在盆駒山下切無雙社的路程中墜落，疑似因受傷下半身無法動彈，無法搭帳篷擋風避雨，失溫離世。

吳季芸遺體吊掛，歷經一波三折。南投縣消防局22日申請空勤直升機吊掛遺體，但事故現場地形險惡、滿是雜木枝條，騰不出足夠作業空間，飛了3架次未竟全功。空勤直升機終於在23日上午9點左右，順利將她從高山上運下到南投縣信義鄉同富國中；直升機降落的一剎那，有2、3名守候在操場的山友激動喊說：「Gigi回家了！」

23日清晨，空勤直升機再從清泉崗起飛，8點5分抵達目標區執行作業，約9點左右完成任務；遺體將轉運到名間殯儀館，交由檢警相驗。

(中時電子報)

空勤直升機人員，在機上執行吊掛情形。（沈揮勝翻攝）
比基尼登山客遺體空運3次失敗

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