大專生到公部門見習 相關職缺1月底陸續公告

台師大學生潘瑩真（左）到故宮見習，她以古裝扮演乾隆皇帝透過戲劇使民眾了解文物歷史。（教育部提供）

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為協助青年在學期間了解政府部門運作方式及工作內容並累積職場經驗，教育部青年署與中央部會及所屬各級機關合作「大專生公部門見習計畫」，今年第一梯次4-5月職缺預計在1月底陸續公告，有興趣者可上網查詢。

就讀國立師範大學社會教育學系的潘瑩真，長期對藝術及音樂領域有濃厚興趣的，於107年10-11月選擇進入「國立故宮博物院兒童學藝中心」見習，見習內容除了有兒童團體導覽、教育展示空間營運、民眾服務及活動支援等，最主要負責的任務為設計兒童團體導覽教案及執行，透過戲劇導覽使孩子們快速的進入故事裡，創造特別的參觀經驗，並將生硬的知識，轉化成貼近孩子的語言。

潘瑩真提到，見習過程中因為多數孩子對導覽較不感興趣，因此在自行檢討後重新透過不同感官體驗的方式設計教案並實際運用，更意識到導覽並非是要灌輸滿滿的文物知識給孩子，最重要的是透過自己去引發孩子的學習動機及對文物歷史的興趣與熱情。

最後潘瑩真分享於見習結束後，更翻轉了自身對公部門原有的刻板印象，體認到原來公部門與想像中的不一樣，而是更加有趣、創新，也使她學習到許多博物館的相關運作及知識，讓未來生涯有了更明確的方向。

大專生想要像潘瑩真一樣到公布門見習嗎？教育部青年署表示，今年第一梯次4-5月見習即將開始，相關職缺預計在1月底陸續公告。詳細計畫內容，可至RICH職場體驗網（https：／／rich.yda.gov.tw）或教育部青年署網站（http：／／www.yda.gov.tw）查詢。洽詢電話：（02）77365131徐先生。

(中時 )

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