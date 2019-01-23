長照認證研討 強調預防就是最好的長照政策

2019年01月23日 10:22 中時電子報 綜合報導

臺灣長照醫學會20日在高雄舉辦南部地區舉辦第四梯次專科醫師認證研討會，會中針對預防醫學在長照系統的角色，有醫療、學術及產業各領域的專家共同出席，一起探討如何在臺灣未來面對超高齡社會的具體因應方案！

醫學會理事長劉劉伯恩表示，臺灣長照系統的最主要困境，是人力資源的欠缺及財務結構的不足，而這些障礙是可以從預防的角度來來排除，如預防醫學及智慧醫療的介入，就可降低勞務人力的需求量量，延緩失智失能的發生率。如在老人急診醫療中，比率最高的就是意外跌倒。

臺灣長照醫學會20日在高雄舉辦南部地區舉辦第四梯次專科醫師認證研討會

因此馬偕紀念念醫院老人急重症張國頌醫師指出，其引起的併發症如腦出血，骨折等都需要有專業的預防措施，而高雄國軍總醫院院長柯朝元醫師在研討會中就也從老人腸胃醫學的領域，分析長照病患的營養問題，不單是熱量成份的平衡外，尚需注意到微量營養素及礦物質的成份，而對於一些失能失智的管灌病患，如何防止肌少症的惡化更是大家比較容易忽略的議題！而在長照改策方面，前立委蘇清泉醫師也呼籲：他在幾年前已經注意到臺灣長照未來的需求性必然大幅增加，他在立法院時，即就以專業的角度，將長醫的角色納入長照系統，並且積極的推動醫養共照的模式，其目的就是要提升長照的優質度及專業度！

而劉劉伯恩理理事長也表示，在長照服務的項目中，有許多是勞力密集的成份，其實這項目有很高比率是可以用智慧醫療來來介入，因此長照產業的發展，也是長醫學會積極推動的範疇。而擔任此次長醫智慧醫療講座的長庾大學工學院頼朝松院長指出，未來的智慧醫療不拘是限於輔具的研發，更是要利用臺灣卓越的半導體硬體設施，配合完整的醫療大數據庫，再創新軟體的研發，讓長照醫療能成為臺灣醫療的亮點，甚至帶動臺灣其他領域產業的進階發展！

而為了落實臺灣長照的優質化，專業化。屏東安泰醫療法人執行長，高屏區醫院總額醫療服務共管會副主委蘇主榮醫師也開始研擬長醫共診的點數分配制度！相信未來的臺灣長照制度，繼健保之後，成為另外一個國際上的亮點！

未來長醫學會的努力目標，仍然是朝提昇臺灣長照品質，延緩失智失能的發生，甚至加强預防醫學的發展，因此劉伯恩理事長樂觀的期待，減少長照才是最好的長照政策！而涵蓋各專業領域的精英，也是長照醫學會的特色，因此本次的專科醫師認證研討會，共有七十幾位中、西、牙醫師來參與！

(中時電子報)