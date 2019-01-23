一二三自由日慶祝大會今年屆65周年

全國大專啦啦隊冠軍七連霸的世新大學競技啦啦隊蒞臨表演，展現世盟的新世代傳承。（世盟提供）

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中時

為緬懷1956年1月23日韓戰義士一萬四千多人，世盟中華民國總會每年1月23日舉辦「一二三自由日慶祝大會」，今年恰逢「一二三自由日」65周年紀念，23日上午在台北國軍英雄館盛大開場。世盟理事長曾永權表示，2018年1月，美國智庫「自由之家」對全世界190多個國家自由度評比，台灣自由度高達93分，超過美國的89分與法國的90分，榮獲全世界最自由國家之一。

慶祝大會今年以「民主、法治、人權」為主題，邀請台大教授、救國團主任、前監察委員葛永光與文化大學教授楊泰順等發表專題演講，倡導自由民主法治精神，弘揚其普世價值的正確理念，更將邀請全國大專啦啦隊冠軍七連霸的世新大學競技啦啦隊蒞臨表演，展現世盟的新世代傳承。

曾永權強調，2018年1月，美國智庫「自由之家」對全世界190多個國家自由度評比，台灣自由度高達93分，超過美國的89分與法國的90分，榮獲全世界最自由國家之一。世盟已在全世界130餘國設有分會組織，宣揚我國自由民主發展的經驗，兼具「二軌外交」功能，獲得世界各國產官學界和聯合國DPI／NGO非政府組織執委會的肯定和重視，頗具貢獻。

世盟總會長饒穎奇也表示，自由、民主和人權都是人類普世價值，彼此相輔相成，相輔為用，惟有實現民主政治體制，弘揚法治精神，爭取言論自由，充分發揮民意，才能夠展現自由的真諦，促進人權的保障。

世盟自1954年成立以來，每年1月23日都定期舉行「世界自由日慶祝大會」，雖然是在紀念韓戰義士選擇投奔自由之歷史意義，但更重要的是，世盟藉此活動來倡導自由，崇尚民主，弘揚自由民主普世理念，強化自由民主法治精神，建構自由民主的永續發展。

(中時 )

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