四技二專技優保送入學放榜 錄取率76.65％

2019年01月23日 10:47 中時 林志成

108學年度四技二專技優保送入學招生分發錄取結果公告！技專校院招生委員會聯合會於今天公告公告108學年度四技二專技優保送入學招生分發錄取結果，並開放考生上網查詢結果。今年經分發錄取197人，分發錄取率為76.65％。

技專校院招生委員會聯合會表示，今年四技二專技優保送入學招生，共有17所科技校院參加招生，提供103個系科(組)、學程，招生名額共計239名（含國立雲林科技大學不分系菁英班共22名）。符合保送資格報名考生計257人，上網完成登記志願者（參加分發人數）計248人，經分發錄取197人，分發錄取率為76.65％。

技專校院招生委員會聯合會指出，今年報名人數較107學年度增加16人、錄取人數則較107學年度減少7人，未獲錄取者主要原因為選填志願太少所致。

技專校院招生委員會聯合會特別提醒保送分發錄取生，必須於1月30日下午5時前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到，若未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格。

已辦理完成報到手續之錄取生，除非以書面申請向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則一律不得再參加本學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學、四技申請入學、四技二專技優甄審入學、甄選入學、日間部聯合登記分發及各大學校院入學招生，違者本委員會將取消考生之錄取及入學資格。

相關招生訊息可至108學年度四技二專聯合甄選委員會網站查詢，若對本項入學招生有任何疑問，可逕洽技專校院招生委員會聯合會，電話：(02)2772-5333。

(中時 )