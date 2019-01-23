強烈冷氣團來襲 黃偉哲慰問街友

2019年01月23日 10:46 中時 洪榮志

強烈大陸冷氣團來襲，台南地區出現攝氏15度以下低溫，市黃偉哲及社會局局長黃志中22日晚間率隊前往東豐地下道關懷夜宿街友，除發放熱騰騰的便當與熱湯，也為街友送上脖圍、毛襪、發熱衣及暖暖包。黃偉哲指出，市府會持續努力與民間團體合作，加強對街友的關懷，只要他們願意回到社會上來工作，就會提供多方面協助，讓他們重拾信心，重返社會。

黃偉哲一一為每位街友遞上熱食與禦寒物資，溫馨叮囑最近天氣寒冷，一定要注意保暖，街友們對於市長的關懷慰問，也感到驚喜及感謝。

黃偉哲表示，看到這些街友感觸良多，雖然有一些街友，因為個人原因不願意再回到社會工作，但市府仍希望夠盡力協助，也應該更加把勁與民間社團以及善心人士合作，加強對街友的關懷，提供多方面的協助。

黃偉哲也向市民喊話，希望在歲末寒冬的時候，大家能發揮愛心，多多關懷社會上一些比較邊緣、比較底層的民眾。

黃志中指出，冬天低溫是對街友人身安全最大的威脅，社會局即日起啟動低溫關懷機制，由該局與慈聯基金會社工人員夜訪街友，提供睡袋、禦寒衣物、暖暖包及熱食，以協助度過氣溫驟降低溫威脅。當天已訪視關懷街友130人次、開設2處熱食發放站並安置弱勢街友10人、發放禦寒物資140份、沐浴車服務21人次，總計動員30名工作人員共同執行低溫關懷服務。

社會局還說，目前台南市列冊街友有202人，依衛褔部「低溫及年節時期加強關懷弱勢民眾專案計畫」規定，當發布攝氏10度以下低溫特報即啟動關懷機制，但考量南部氣候狀況與北部差異，依台南市的慣例，如果氣溫下探攝氏15度以下，就會啟動街友低溫關懷服務機制。如果民眾發現有急需協助的街友或獨居長輩，也可主動撥打1999市民專線進行通報，社會局會立即提供必要的協助。

(中時 )