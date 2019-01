2019年01月23日 10:31 中時電子報 馮英志

新一輪中美貿易談判將於本月底於華府舉行,據華爾街日報報導,美國兩個具影響力的商業團體近期向美國貿易代表提交報告,指出先前陸官方稱只是「規畫指南」的「中國製造2025」仍在積極執行中,此一計畫屆時料將成為雙方爭論焦點。

先前媒體大量報導、被視為陸版的工業4.0國家戰略的「中國製造2025」在中美貿易戰壓力之下,陸官方先前一改高調姿態,改口稱「中國製造2025」只是「規畫指南」,並非正式的「行業政策」。

根據《南華早報》引述《華爾街日報》報導,然而,美國全國商會(U.S. Chamber of Commerce)和中國美國商會(American Chamber of Commerce in China)在提交給美國貿易代表的一份聯合報告中稱「中國政府旨在將本國打造成全球科技領導者的遠大計劃正得以廣泛實施」,意指官方仍積極進行「中國製造2025」計畫,讓先前陸官員將該計畫轉為低調的言詞受到質疑。

該報告稱,有明確證據顯示大陸省級官員正進行「深入、協調和持續的工作」,以實現中央政府「中國製造2025」,包括在電動汽車、航空航天、半導體、機器人和其他製造業等領域成為創新者。

(中時電子報)